Гогилашвили — орденоносец: за что Зеленский наградил оскандалившегося замглавы МВД

В перечне причин для получения награды — "безупречное служение народу Украины"

Участник громкого скандала на блокпосту Донбасса, замглавы МВД Александр Гогилашвили, чья жена является секретарем Владимира Зеленского, в свое время был представлен к государственной награде. Ею оказался орден "За заслуги" III степеня.

Внимание к этому факту привлекла на своей Facebook-странице нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По словам политика, такой шаг президента выглядит весьма странно, если учесть, что в стране достаточно других, якобы более достойных претендентов на получение подобной награды.

"Гогилашвили, который пару месяцев поработал замминистра (и это его первая запись в трудовой книжке после ОО) — у нас уже орденоносец, — возмущается Геращенко. — Обратите внимание за что: за добросовестное и безупречное служение народу. Слуга народа! Они такие".

Дополнительно депутат высказала мнение, что после разразившегося с Гогилашвили инцидента, невзирая на его последовавшие извинения, чиновника следует уволить и, разумеется, вернуть врученный ему орден государству.

Как выглядит награда?

Орден "За заслуги" III степени является нагрудным знаком в форме креста с закругленными концами. Его изготавливают из нейлизльбера и частично покрывают эмалью, имеющей малиновый цвет.

Орден "За заслуги"

На награде также имеется изображение трезубца и венка из лавра и дубовых веток.

Что известно о награждении?

Орден "За заслуги" III степени могут получить представители различных рангов общества. Здесь и сотрудники иностранных посольств, и именитые госслужащие, общественники, политики или культурные деятели.

Конкретной информации о награждении Александра Гогилашвили, кроме Указа Президента, датированного 30 октября 2020-го, в сети нет.

Скрин документа из сайта главы государства

Среди причин представления к ордену указаны самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с преступностью.

Как известно, перед приходом в министерство Гогилашвили работал в ОО "Центр здоровой молодежи". Также он был связан с Международной антинаркотической ассоциацией. Придя в МВД, он начал отвечать именно за направление по борьбе с наркотиками. Чиновник также был инициатором создания реестра организаций, который проводят реабилитацию наркозависимых.

Вероятно, именно его активность в этом направлении и могла послужить причиной получения госнаграды от президента.

Отметим, что некоторые центры реабилитации наркозависимых украинцев, которые связывают с именем Александра Гогилашвили, имеют не лучшую славу. Пациенты этих заведений нередко жаловались на жестокое отношение персонала.