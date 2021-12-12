Зеленский жестко отреагировал на скандал с замглавы МВД Гогилашвили: подробности
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Перед законом все равны, подчеркивает глава государства
Неприятная ситуация, в которую на Донбассе попал замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, дошла и до президента Владимира Зеленского.
Как отметил глава государства в личном Telegram-канале, реакция в этом случае может быть только одна.
Под единственным выходом из ситуации Зеленский подразумевает увольнение Гогилашвили с занимаемой должности. Все потому, что равенство должно быть для всех — как для представителей правительства, так и для обычных людей.
"Ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека", — подчеркнул президент.
Согласно заявлению Владимира Зеленского, он обратился с прошением к Кабмину и министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы Гогилашвили был уволен из-за своего некорректного поведения. При этом глава государства добавил, что не сомневается — заявление об уходе уже, вероятней всего, написано и самим зачинщиком скандала.
Отметим, что у Александра Гогилашвили и Владимира Зеленского есть общее прошлое, да и настоящее тоже. Раньше они были связаны благодаря "Студии "Квартал-95", сейчас же — из-за супруги Гогилашвили, которая работает личной помощницей президента.
Интересно и то, что многие общественники, включая журналиста Юрия Бутусова, были уверены, что власть проигнорирует столь вопиющий скандал с участием представителя Камбина, потому что они якобы являются друзьями. Огня в масло добавил и тот факт, что Александр Гогилашвили, оказывается, в 2020 году получил от Зеленского в награду орден "За заслуги" третьей степени.
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