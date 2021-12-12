Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов розповів про ситуацію із заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі

Що сталося на блок-посту "Долина"? Заступник міністра МВС Гогілашвілі напав на капітана поліції Васенкова, використовуючи охорону спецназу ГУР МО та бронеавтомобіль посольства США.

Джерела Цензор.Нет повідомили про деталі того, що сталося на блок-посту Операції об’єднаних сил із заступником міністра МВС, згідно з опублікованим відео.

Це сталося о 16:00 8 грудня на блок-посту "Долина" Краматорського району Донецької області. На блок-пост з боку Харківської області заїхали дві машини з цивільними номерами — Toyota Land Cruiser 200 сірого кольору, в якому пересувався Volkswagen Tuareg чорного кольору, в якому знаходилися люди в цивільному одязі.

Машини було зупинено для перевірки документів капітаном поліції полку особливого призначення "Київ" Костянтином Васенковим. Замість пред’явлення документів на вимогу Васенкова та очікування результатів перевірки, люди вискочили з машини та почали з’ясовувати у Васенкова чому їх не пропускають негайно. Виявилося, у сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі, а у чорному джипі його озброєна охорона, які представилися лише після того, як вийшли з машин з особистою зброєю в руках. Гогілашвілі вимагав безперешкодного пропуску тому що вважав, що поліція повинна пропускати його миттєво, і що поліцейські зобов’язані впізнавати його в обличчя. Гогілашвілі діяв під охороною людей, озброєних автоматичною зброєю, і, судячи з відеозапису скандалу, здійснив напад на капітана Васенкова, намагаючись схопити або самого поліцейського, або заволодіти його зброєю.

Заступник міністра МВС не підкорився законним вимогам поліцейського, порушуючи статтю 23 закону про Нацполіцію та закон "Про особливості державної політики на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", згідно з яким здійснюється контроль транспорту на блок-постах. Напад на поліцейського — це пряме порушення статті 46 закону про поліцію про порядок застосування зброї та наказу №70 міністра МВС про заходи безпеки під час несення служби. Гогілашвілі спровокував конфлікт і поліцейські на блок-посту мали право застосувати зброю на ураження проти заступника міністра.

Напарник Васенкова старший сержант полку "Київ" Євген Довгалюк, побачивши зухвалу та незаконну поведінку заступника міністра, почав вести відеозапис на телефон. Це саме Довгалюк казав, що він на фронті з 2014 року, і що має зарплату 12 тисяч гривень.

Але не менш скандальною є не лише незаконна та небезпечна поведінка Гогілашвілі, а й наявність у нього машин та охорони.

За законом заступнику міністра Гогілашвілі не належить за статусом бронеавтомобілі та особиста охорона.

Проте, за даними джерел Цензор.Нет, ось ці загадкові люди в чорному — охорона скандального заступника міністра МВС, шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245. Наші джерела повідомляють, що на відеозаписі дізнаються особи офіцерів Петра М. та Михайла Я.

Але не менш резонансно, що за даними джерел у ГУР МО, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України, і ця "Тойота" перевозила раніше командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка — того самого розвідника, який виступив недавно за Вагнергейтом із викриттям про наявність російських "кротів" в офісі президента, і якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення вагнерівців.

На якій підставі заступник міністра МВС використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогілашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? МВС має свої завдання, свій транспорт, свою охорону. Або ці люди на відеозаписі й ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони та машин Гогілашвілі може бути прямим порушенням закону — чи він одночасно таємний спецагент, який виконує диверсії у російському тилу?

Після незаконних дій Гогілашвілі з’ясувалися інші деталі його біографії. У розділі біографія на сайті МВС зазначено лише одне місце роботи – соціальний працівник громадської організації з лікування наркоманів упродовж 11 місяців 2018-19 років. Інших деталей біографії Гогілашвілі, крім роботи в громадській організації, немає, минуле майже повністю покрите таємницею. Одночасно з’ясувалося, що Гогілашвілі отримав диплом про вищу освіту лише у 45 років — безпосередньо перед призначенням заступника міністра МВС у вересні 2019 року від якогось маловідомого університету, що дає підстави припускати, що навчання було фіктивним і диплом міг бути куплений спеціально для оформлення на високу посаду.

Гогілашвілі більшу частину життя працював у Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва. Обставини його життя та переїзду в Україну невідомі.

По суті, достовірно відомо про Гогілашвілі лише одне — прибувши в Україну за одними даними 2010-го, а за іншими 2013 року, він одружився з особистим секретарем Володимиром Зеленським Марією Левченко. І Гогілашвілі, судячи з численних фото, особисто товаришує із Зеленським. Цього виявилося достатнім, щоб людину з невідомою біографією, яка прибула з Росії, з незрозуміло як намальованим дипломом призначили на високу державну посаду. І цього достатньо, щоб Гогілашвілі користувався привілеями, охороною та машинами, яких держава не надає більшості міністрів.

У зв’язку з цим важливо згадати, що секретарка Марія Левченко перебувала на нараді в кабінеті президента, де Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР МО Василя Бурби про готовність захопити вагнерівців.

Якими мають бути результати цього скандалу:

1. Капітан поліції Васенков та старший сержант Довгалюк мають бути представлені до відомчої нагороди, премії та позапланової відпустки за гідну поведінку в умовах незаконних дій заступника міністра.

2. Гогілашвілі повинен бути звільнений і притягнутий до відповідальності за напад на співробітника поліції, ДБР зобов’язана негайно відкрито справу і чоловік секретаря президента має бути покараним за вироком суду.

3. Президент Володимир Зеленський зобов’язаний пояснити обставини призначення свого друга Гогілашвілі на високу посаду в МВС за таких дуже дивних обставин. І дати доручення іншому своєму другові голові СБУ Івану Баканову провести перевірку законності призначення Гогілашвілі. СБУ зобов’язане повідомити, чи є Гогілашвілі громадянином Росії зараз, чи дійсні його російські документи, чи підтримує якісь контакти з російськими державними структурами та посадовими особами?

4. Міністр оборони Олексій Рєзніков зобов’язаний дати пояснення, чи використовувалися військовослужбовці ГУР МО та машини для перевезень Гогілашвілі? Якщо так, то має бути проведене службове розслідування щодо законності таких дій на користь заступника міністра МВС.

5. Міністр МВС Монастирський зобов’язаний призначити службову перевірку діяльності Гогілашвілі, про скандал, що відбувся, і повідомити суспільство про результати.

Висновки:

Людина без професії та без освіти, у недавньому минулому, а не виключено, що й тепер — громадянин Росії, завдяки особистій дружбі з президентом Зеленським отримала одну з найвищих посад у державі. Ніхто не проводив перевірку його життя, минулого, освіти та професіоналізму. Гогілашвілі не є учасником бойових дій, але він сміє нападати та висловлювати претензії до своїх підлеглих — учасників бойових дій, які сумлінно несуть службу та виконують обов’язки.

На жаль, ми чудово розуміємо, що будь-яке розслідування діяльності щодо друга Зеленської влада проводити не буде, навпаки, Гогілашвілі всіляко відмазуватиме, щоб зняти відповідальність із президента. Зеленський та його оточення вважають, що вони вищі за закон, і поводяться відповідно.

Резонанс у цій ганебній для держави історії необхідний хоча б для того, щоб захистити від дискредитації та незаконних переслідувань гідних поліцейських – капітана Васенкова та сержанта Довгалюка, які продовжують і сьогодні нести службу на блок-посту "Долина".