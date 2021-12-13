"Выучить пофамильно!" После скандала с замминистра МВД полицейским пришла интересная разнарядка
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Судя по новому указанию, сотрудники полиции обязаны знать всех своих руководителей в лицо
После скандала на блокпосте в Краматорске с участием замминистра МВД Александром Гогилашвили, набросившегося на своих подчиненных из-за того, что его не узнали, стало известно о новом распоряжении для полицейских.
Как сообщили источники "Телеграфа" в правоохранительных органах, сотрудников Луганской полиции обязали выучить поименно все руководство Министерства внутренних дел.
Напомним, что перепалка между Александром Гогилашвили и сотрудником Донецкой полиции произошла на одном из блокпостов в зоне ООС. Полицейский остановил автомобиль замминистра МВД с целью проверки документов, однако получил в свой адрес угрозы и нецензурную брань за то, что сразу не узнал свое руководство.
После того как скандальное видео попало в сеть, глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование и рекомендовал отстранить Гогилашвили от занимаемой должности.
В свою очередь замминистра извинился за свою "излишнюю эмоциональность" и добавил, что его отстранение — справедливое наказание за содеянное.
Конечно же, личность Гогилашвили всерьез заинтересовала общественность и журналистов, которые выяснили, что у чиновника есть российский паспорт. А его жена — Мария Левченко — это доверенное лицо президента Зеленского еще со времен "Квартала". Более того, женщина спокойно посещает заседания СНБО.
Что касаемо реакции президента Украины на инцидент — Зеленский после случившегося с Александром Гогилашвили намекнул ему на увольнение.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Гогилашвили не впервые вел себя подобным образом в отношении правоохранителем и совсем недавно он устраил разборки с патрульными в Киеве.
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