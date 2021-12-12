Дружина Гогілашвілі офіційно не помічниця Зеленського? Дивності у декларації заступника міністра

Дружина Гогілашвілі продовжує працювати у "Кварталі 95".

В останні два дні в Україні не вщухає скандал навколо заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував "розборки" з поліцейським на блокпості в Донецькій області. Чиновнику не сподобалося, що правоохоронець не впізнав у ньому свого начальника, після чого у бік правоохоронця полився потік образ та погроз. Пізніше виявилося, що Гогілашвілі і до цього влаштовував подібний конфлікт із патрульним у Києві. Не виключено, що така хамська поведінка зумовлена тим, що він особисто знайомий із президентом Володимиром Зеленським, оскільки його дружина Марія Левченко є радницею глави держави та навіть відвідує засідання РНБО.

Що характерно, у декларації Гогілашвілі за 2020 рік зазначено, що його дружина отримує дохід від діяльності у "Кварталі 95". При цьому доходу від роботи в ОПУ не було зафіксовано, а це може наштовхнути на думки про те, що вона там взагалі офіційно не працює.

Примітно, що Левченко вказала річний дохід від зарплати в "Кварталі" у розмірі трохи менш як 144 тисячі гривень, що дорівнює приблизно 12 тисячам гривень на місяць. За даними Work.ua, середня зарплата в Києві, до речі, становить 17,5 тисяч гривень.

А ось сам Гогілашвілі задекларував свій річний дохід від роботи в міністерстві на суму 815 тисяч гривень, тобто зарплата чиновника становила майже 68 тисяч на місяць.

У подружжя є три автомобілі, а також квартира в Києві, будинок у Святошинському районі та дві земельні ділянки, сумарною площею 1,7 тисячі квадратних метрів.

Як повідомлялося раніше, після скандалу з Гогілашвілі у справу втрутився сам Зеленський, який висловив сподівання, що той уже добровільно написав заяву про звільнення.