Жена Гогилашвили официально не помощница Зеленского? Странности в декларации замминистра

Супруга Гогилашвили продолжает работать в "Квартале 95".

В последние два дня в Украине не утихает скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил "разборки" с полицейским на блокпосте в Донецкой области. Чиновнику не понравилось, что правоохранитель не узнал в нем своего начальника, после чего в сторону стража порядка полился поток оскорблений и угроз. Позже оказалось, что Гогилашвили и до этого устраивал подобный конфликт с патрульным в Киеве. Не исключено, что столь хамское поведение обусловлено тем, что он лично знаком с президентом Владимиром Зеленским, поскольку его жена Мария Левченко является советницей главы государства и даже посещает заседания СНБО.

Что характерно, в декларации Гогилашвили за 2020 год указано, что его жена получает доход от деятельности в "Квартале 95". При этом дохода от работы в ОПУ зафиксировано не было, а это может натолкнуть на мысли о том, что она там вообще официально не работает.

Примечательно, что Левченко указала годовой доход от зарплаты в "Квартале" в размере чуть менее 144 тысяч гривен, что равняется примерно 12 тысячам гривен в месяц. По данным Work.ua, средняя зарплата в Киеве, к слову, составляет 17,5 тысячи гривен.

А вот сам Гогилашвили задекларировал свой годовой доход от работы в министерстве на сумму в 815 тысяч гривен, то есть зарплата чиновника составляла почти 68 тысяч в месяц.

У супругов имеется три автомобиля, а также квартира в Киеве, дом в Святошинском районе и два земельных участка, суммарной площадью в 1,7 тысячи квадратных метров.

Как сообщалось ранее, после скандала с Гогилашвили в дело вмешался сам Зеленский, который выразил надежду, что тот уже добровольно написал заявление об увольнении.