Замминистра МВД Гогилашвили наказали после скандала на блокпосту в Краматорске: подробности

Кабинет министров прислушался рекомендациям Зеленского

Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту в Краматорске, закончился его увольнением.

Соответствующее решение об освобождении чиновника из занимаемой должности принял Кабинет министров, передают источники "Телеграфа".

Новость дополняется…