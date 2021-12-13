Укр

Замминистра МВД Гогилашвили наказали после скандала на блокпосту в Краматорске: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Александр Гогилашвили Новость обновлена 13 декабря 2021, 11:13
Александр Гогилашвили

Кабинет министров прислушался рекомендациям Зеленского

Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту в Краматорске, закончился его увольнением.

Соответствующее решение об освобождении чиновника из занимаемой должности принял Кабинет министров, передают источники "Телеграфа".

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Теги:
#Скандал #МВД #Увольнение #Александр Гогилашвили
Александр Гогилашвили
Украина
Замминистра МВД Гогилашвили наказали после скандала на блокпосту в Краматорске: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Гогилашвили
Замминистра МВД Гогилашвили наказали после скандала на блокпосту в Краматорске: подробности
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