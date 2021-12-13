Замминистра МВД Гогилашвили наказали после скандала на блокпосту в Краматорске: подробности
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Кабинет министров прислушался рекомендациям Зеленского
Скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который набросился на сотрудников полиции на блокпосту в Краматорске, закончился его увольнением.
Соответствующее решение об освобождении чиновника из занимаемой должности принял Кабинет министров, передают источники "Телеграфа".
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