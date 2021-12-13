Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили

Журналисты "Телеграфа" вспомнили все известные скандалы с участием Александра Гогилашвили

Скандал, прогремевший 11 декабря с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили вызвал огромный резонанс. Мало того, что остановленный на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил чиновник нецензурно выражается в отношении правоохранителей, так еще и пытается «построить» их.

Инцидент был записан на видео и вызвал цепную реакцию. Президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале призвал руководство чиновника уволить его с занимаемой должности.

По данным нашего издания, к словам президента прислушались, однако случилось это уже после того, как в биографии замминистра были выяснены факты, сделавшие его фигуру еще более «токсичной».

«Телеграф» разбирался, что именно так напугало ведомство, в котором служил Гогилавшвили.

Российский паспорт

Уже в день начала скандала, 11 декабря, экс-народный депутат Украины Борислав Береза на своем Телеграм-канале опубликовал выписку из АС «Российский паспорт», согласно которой Александр Гогилашвили 4 июля 2012 года получил паспорт гражданина РФ. Выдан документ управлением Федеральной миграционной службы РФ по городу Ростов-на-Дону.

При этом данные получателя паспорта – рождения 26 декабря 1976 года в Грузии — совпадают с данными из биографии замминистра, опубликованными на сайте МВД Украины.

Борислав Береза акцентировал внимание, что супруга чиновника, Мария Левченко – личная помощница Владимира Зеленского со времен «95 квартала», остается ею и теперь. К тому же, она якобы присутствовала на докладе экс-главы ГУР Василия Бурбы Зеленскому по вагнеровцам.

Центр журналистских расследований опубликовал индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705, что подтверждало наличие у чиновника гражданства страны-агрессора.

Впрочем, на деле первыми о наличии паспорта гражданина РФ у Александра Гогилашвили сообщили еще в июле 2021 года Vesti.ua, подчеркнув, что в 2012 году будущий замминистра получил новый паспорт, поскольку «старый пришел в негодность».

Паспорт гражданина РФ Александра Гогилашвили

Как гражданин РФ зарегистрирован Гогилашвили был в Ростове-на-Дону в доме №45 по улице Пушкинская, где проживал с 1999 года и первый российский паспорт получил еще в 2003 году.

Мошенничество на миллиарды в РФ

Любопытно, что Российская Федерация не только одарила будущего замминистра своим паспортом, но и условным приговором по уголовному делу. Как указано в биографии заммминистра, с 1996 по 2000 годы он занимался частным бизнесом, однако в соответствующих реестрах РФ данных о регистрации в налоговых органах такого предпринимателя как Александр Гогилавшили нет.

Зато, по данным тех же «Вестей», еще в 1998 году Александр Гогилашвили был судим за мошенничество судом Ростова-на-Дону. Будущий украинский чиновник пытался продать один из поддельных векселей Северо-Кавказской железной дороги, который был изготовлен другим его соучастником.

Решение суда РФ в отношении Александра Гогилашвили

Впрочем, суд тогда освободил Гогилашвили, дав 5-летний испытательный срок, которые он использовал для вхождения в новую сферу – борьбу с наркоманией как общественный активист.

Перевоспитывал наркоманов с помощью боевиков будущего «Оплота»

Если верить биографии замминистра, которая на редкость немногословна и «гуляет» по Сети в разных вариантах, с 2000 по 2010 годы он трудился в Общественном благотворительном фонде социальной адаптации бывших наркозависимых «Исход».

Неопятидесятническая церковь «Исход» в России известна как создатель целого ряда реабилитационных центров лечения от алкоголизма и наркомании, а так же как постоянный фигурант различных скандалов. Как считают в церкви, с 2009 года против них идет кампания, частью которой становятся публикации в СМИ, и проверки правоохранителей и избиения сотрудников.

Неудивительно, что Александр Гогилашвили предпочел переехать в Украину. Однако, чем он занимался здесь, сайт МВД практически не сообщает. Известно лишь, что с октября 2018 по сентябрь 2019 года он трудился в ОО «Центр здоровой молодежи».

Официальная биография Гогилашвили на сайте МВД немногословна

Согласно другой биографии, свою работу в данной структуре Гогилашвили начал еще в 2010 году. Правда, два года спустя ушел трудиться в ОО «Международная антинаркотическая ассоциация» и уже оттуда попал в МВД.

Но даже на этой должности у будущего замминистра оказались связи с Россией, и что хуже того – с террористами из самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Так, в феврале 2014 года тогдашний руководитель «Центра здоровой молодежи» Евгений Нерух заявил в интервью, что организация возвращает наркозависимых в общество с помощью спорта.

«После реабилитации мы не оставляем человека на произвол судьбы - предлагаем ему профильную ресоциализацию, помогаем вписаться в социум. В Харькове ресоциализация спортивная, на базе команды «Оплот» (смешанные единоборства), в Москве это медиа-арт (ребята ставят спектакль в Государственном Театре Наций, которым руководит Евгений Миронов)», — заявил Нерух в интервью газете «Бульвар».

Тем временем, в январе того же года лидер ОО «Оплот», при которой и был создан спортклуб, Евгений Жилин и его бойцы активно избивали активистов «Евромайдана», а сам экс-сотрудник УБОПа проходил по целому ряду уголовных дел.

Впоследствии на базе «Оплота» было создано одноименное незаконное вооруженное формирование на территории ОРДЛО, а сам Жилин, уехавший в Россию, был убит 19 сентября 2016 года в Подмосковье.

Не менее интересная судьба «Центра здоровой молодежи», чей руководитель Евгений Нерух умер в 2018 году, как утверждали «злые языки» от передозировки наркотиками. Впрочем, на будущем организации это отразилось слабо – она по-прежнему предлагает свои услуги по лечению алко-, нарко- и прочих зависимостей за деньги.

Более того, 26 мая 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский с женой лично принял участие в открытии нового спортивно-терапевтического лагеря на Киевщине. Как выяснилось, «Квартал-95» давно поддерживал общественную организацию.

Владимир Зеленский в гостях у борцов с наркотиками

Это при том, что сомнительные методы «лечения» организации уже привлекали внимание правоохранителей. По данным полиции Днепра, почти половина пациентов центра удерживались в нем насильно и платили за лечение 5-7 тысяч гривен в месяц.

Человек Зеленского в МВД

Но почему президент Владимир Зеленский лично посетил открытие лагеря какой-то общественной организации? Ответ крылся в фигуре Марии Левченко – супруги Александра Гогилашвили, личной помощницы главы государства еще с момента его работы в «Квартале-95».

Очевидно, именно этим фактом объяснялось назначение самого Гогилашвили заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова решением Кабмина №917-р от 25 сентября 2019 года.

Тогда же у самого Гогилашвили вскрыли факт личного знакомства с экс-депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым, что в СМИ замминистра объяснил «работой продюсером российского телеканала «Улыбка ребенка».

Александр Гогилашвили и Николай Валуев

По версии Vesti.uа, Александр Гогилашвили был пролоббирован на данную должность с участием супруги Марии Левченко в качестве возможного противовеса Арсену Авакову.

Из «нищего» в миллионеры – как разбогател Александр Гогилашвили

Любопытна трансформация, которая произошла с материальным положением Александра Гогилашвили. Если верить декларации Александра Гогилашвили, то за 2018 год в «Центре здоровой молодежи» он заработал всего 8631 гривну. Доход супруги и вовсе почему-то не был указан. При этом сам замминистра и его супруга имели по 10 тысяч долларов наличными. Откуда взялись эти средства — неизвестно.

Супруги Александр Гогилашвили и Мария Левченко

Также у супружеской четы была квартира в Киеве, записанная на Марию Левченко, и два авто – по одному на каждого из супругов.

Согласно декларации за 2020 год, супруги приобрели два земельных участка почти в 1800 квадратных метров и жилой дом на 117 квадратов, а также Джип Cherokee за 197 тысяч гривен.

Как замминистра в 2020 году Гогилашвили заработал 815 тысяч гривен, его супруга Мария Левченко почти 144 тысячи, причем в этот раз было указано место получения дохода – ООО «Квартал 95». В виде наличных и банковских счетов у супругов почти 410 тысяч гривен и 23 тысячи долларов.

Впрочем, если верить данной декларации, Мария Левченко не является официальным помощником Владимира Зеленского, хотя сам он в мае 2020 года говорил совсем другое.