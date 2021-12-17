Зеленського застали зненацька незручним питанням на відкритті новорічного містечка біля Офісу президента (відео)

Журналіст зміг поставити запитання не одразу.

У Києві біля будівлі Офісу президента відкрили святкове містечко "Микола приймає друзів", у запуску роботи якого взяли участь політики та зірки шоубізнесу. Був присутній на заходах і президент України Володимир Зеленський, якому одразу поставили незручні питання.

Як повідомляє "Українська правда", питання стосувалося бізнесмена Іллі Павлюка та того, чому він приїжджав до ОПУ на автомобілі з держномерами.

"До нас в офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні", — відповів Зеленський.

Він заявив, що не знає, що Павлюк робив в ОПУ, а на додаткові запитання відмовитись.

При цьому на іншому відео видно, що журналісту не одразу дали можливість підійти до президента, спочатку його нібито випадково відштовхнули охоронці.

Як повідомлялося раніше, журналістам вдалося зафільмувати, як Ілля Павлюк під’їжджав на Банкову на автомобілі з номерами прикриття. Їх використовують спецслужби під час операцій, вони не перевіряються на базі поліції, а такі автомобілі заборонено зупиняти та доглядати.

Самого Павлюка називають "куратором" низки депутатів від "Слуги народу". У ЗМІ зазначають, що Олег Марусяк, Сергій Бунін, Олександр Горобець та інші заходили до нього перед важливими голосуваннями.

"Групу Павлюка" в Офісі президента підозрювали у відстоюванні інтересів бізнесмена Ріната Ахметова. У 2019 році вона блокувала законопроєкт щодо ринку електроенергії, а у 2021 році не підтримала законопроєкт №4167 про зменшення промислових викидів у повітря.

У лютому цього року Офіс генпрокурора навіть розпочинав розслідування щодо можливого впливу Павлюка на нардепів.

Нагадаємо, Павлюк не єдиний, хто користувався номерами прикриття для переміщення містом. Серед таких також був колишній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який потрапив у скандал на одному з блокпостів у Донецькій області.