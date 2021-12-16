Порошенко устроил скандал в прямом эфире канала "Рада" (видео)
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Нардеп заявил, что деньги на новую студию "Рады" в парламенте были выделены незаконно
В четверг, 16 декабря, народный депутат от "ЕС", пятый президент Петр Порошенко сорвал прямой эфир телеканала "Рада", который велся в стенах украинского парламента. Политик хотел донести зрителям информацию о якобы "коррупционных сделках", связанных с финансированием канала.
Эксклюзивным видео с места событий поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Журналисты вели свой пробный эфир в новой студии, оборудованной на втором этаже Верховной Рады, когда в кадр зашел Петр Порошенко.
"Очень хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали, что сейчас незаконно тратятся деньги налогоплательщиков, в том числе и мои, — отметил политик. — Сейчас у нас этих денег не было в смете Верховной Рады. Эти деньги были потрачены без системы ProZorro".
Также Порошенко добавил, что считает такие действия власти — незаконными и коррупционными.
Чуть позже со слов политика стало известно и то, что работа новой телевизионной студии канала "Рада" мешает полноценной работе народных депутатов. Как выяснилось, журналисты нынче вещают с того места, которое раньше было проходом к женскому туалету в парламенте.
В сети уже заговорили, что попытка Порошенко устроить скандал в прямом эфире обновленного телеканала может быть связана с яркой критикой от журналистов, которая прозвучала в эфире медиа накануне. Отметим, что ведущий заявил, будто пятый президент никогда не увольнял одиозных политиков, а наоборот — якобы держал их поближе к себе.
Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что "Рада" попала в неприятную ситуацию после своего обновления. Возмущение многих украинцев вызвал рекламный промо-ролик, в котором закадровый голос обещал, что журналисты будут рассказывать о власти, пока "оппозиция устраивает истерики". По итогу объясняться пришлось руководству телеканала.
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