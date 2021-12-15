Канал "Рада" оправдался за странный промо-ролик: что в нем было (видео)

Журналисты первыми возмутились из-за всплывшей в сети "рекламы"

Начиная со среды, 15 декабря, у парламентского телеканала "Рада" начался новый режим работы. Часть журналистов даже сможет работать непосредственно в стенах ВР, где разместили новую студию. При этом представители канала уже успели влезть в скандальную ситуацию, связанную с их промо-роликом, посвященном обновлению медиа.

В ситуации попытался разобраться "Телеграф", анализируя сообщения самой "Рады" и других источников.

В чем суть конфликта

Видео, представляющее суть обновленного телеканала, обвинили в агрессии в сторону оппозиции и "подпеванию" власти. И если быть максимально объективным, не склоняясь ни к одной из сторон изначально, это действительно видно невооруженным глазом.

Ведь с самого начала закадровый голос говорит, что из-за апгрейда телеканала "Рада" у оппозиции якобы "началась истерика".

"Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада был и есть государственным каналом, мы рассказывали и будем рассказывать о том, что происходит во власти", — сообщается в видео дальше.

Разумеется, еще по тексту отмечается, мол, работу власти будут освещать все время, даже когда этот президент и этот парламент останутся в прошлом. Однако подача информации звучит так, будто "Раду" действительно обновили исключительно для того, чтобы сделать рупором нынешнего правительства.

"В этом и есть наша работа — информировать тех, кто выбрал эту власть, о работе этой власти", — резюмирует голос за кадром.

Такой подход к наполнению еще одного канала в телевизионном пространстве Украины не пришелся по вкусу всем гражданам.

Развитие истории

После того, как многие именитые украинцы, в том числе и представители оппозиционных сил, возмутились подобному подходу, в игру вступили и другие СМИ. Потихоньку история с неоднозначным промо "Рады" стала более доступной массовому потребителю, поэтому вопросы лишь копились.

Уже к вечеру пресс-служба телеканала опубликовала в соцсетях официальную версию происходящего. И как интересно — внезапно оказалось, что журналисты "Рады" якобы совершенно непричастны к созданию такого видео.

"Наши сотрудники не проводили и не утверждали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала", — заверили сотрудники медиа.

При этом лица некоторых журналистов подтверждают обратное, ведь их украинцы знают именно благодаря работе на "Раде". На это обратил внимание даже нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович:

"Все совпадения с реальными ведущими телеканала "Рада" являются случайными?" — иронично поинтересовался политик в комментариях к публикации канала.

Так что же произошло?

В украинских СМИ начали публиковать инсайды после разговоров с непосредственными участниками съемок и журналистами "Рады". Те утверждают, что съемка ролика проводилась, но шумиха поднялась после их же бунта, когда в сеть слили полноценную версию видео.

Сотрудники телеканала утверждают — с ними не согласовывали закадровый текст, а они не собираются исключительно "мочить оппозицию" или "хвалить Зеленского". Именно недовольство большинства журналистов и привело к тому, что пусть и нелепо, то администрация канала решила оправдаться за появление ролика.

Интересные факты

Отметим, что по информации директора канала Вадима Перенчука, в целом обновление медиа связано с "политической волей" руководства страны. Этому также поспособствовало выделение значительно увеличившегося бюджета (с 60 до 320 млн гривен) на содержание канала.

При этом на "Раде" обещают, что структура руководства не изменилась, как и сама форма работы. При том, что на телеканале должны появиться новые шоу, их проведение якобы не будет ограничивать спикеров, поэтому высказаться должны представители всех желающих политсил.

Вместе с этим многие СМИ уже обратили внимание на то, что одним из персонажей скандального промо-ролика являлся политтехнолог Владимир Петров. Его имя связывают с организацией громкого секс-скандала, в котором фигурировала замглава ГБР, являющаяся женой полицейского Александра Варченко. Именно этого копа и обвиняли в домогательствах к студентке.

"Черный" политтехнолог Владимир Петров

"Телеграф", к слову, одним из первых писал, кто из медийных лиц может стать частью обновленной "Рады". Кроме Петрова также появлялся информация о блогере Сергее Ивановом и бывшей сотруднице "112 Украина" Наталье Яструбенко (работала на "112" до покупки канала Медведчуком — ред.).

При этом, согласно информации от нардепов, полученных нашими корреспондентами, без связи с заблокированными телекалами все равно якобы не обошлось. Существует вероятность, что консультирует реформаторов телеканала медиа-менеджер Алексей Семенов. Этому человеку принадлежит идея создания медиа "112 Украина", NewsOne, а также "Прямой". Вполне возможно, что конечной целью такого изменения "Рады" является желание власти создать собственный медиа-холдинг, который бы вещал на всю страну.

Официально информацию насчет предполагаемых сотрудников обновленного СМИ "Телеграфу" так и не подтвердили ни в одной из Рад — ни в Верховной, ни на телеканале. Впрочем, как видим, отдельные факты прошли "проверку" благодаря слитому в Сеть ролику.