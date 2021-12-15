Канал "Рада" виправдався за дивний промо-ролик: що у ньому було (відео)

Журналісти першими обурилися через "рекламу", котра спливла в мережі

Починаючи із середи, 15 грудня, для парламентського телеканалу "Рада" розпочався новий режим роботи. Частина журналістів навіть зможе працювати безпосередньо у стінах ВР, де розмістили нову студію. При цьому представники каналу вже встигли потрапити у скандальну ситуацію, пов’язану з їхнім промо-роликом, присвяченому оновленню медіа.

У ситуації спробував розібратися "Телеграф", аналізуючи повідомлення самої "Ради" та інших джерел.

У чому суть конфлікту

Відео, яке представляє суть оновленого телеканалу, звинуватили в агресії щодо опозиції та "підспівуванню" владі. І якщо бути максимально об’єктивним, не схиляючись до жодної із сторін, це й справді видно неозброєним оком.

Адже із самого початку закадровий голос каже, що через апгрейд телеканалу "Рада" в опозиції нібито "почалася істерика".

"От що ми хочемо вам відповісти: канал "Рада був і є державним каналом, ми розповідали і розповідатимемо про те, що відбувається у владі", — повідомляється у відео далі.

Так, іще в тексті зазначається, мовляв, роботу влади висвітлюватимуть увесь час, навіть коли цей президент та цей парламент залишаться у минулому. Проте подання інформації звучить так, ніби "Раду" справді оновили винятково для того, щоб зробити рупором нинішнього уряду.

"У цьому і є наша робота – інформувати тих, хто вибрав цю владу, про роботу цієї влади", – резюмує голос за кадром.

Такий підхід до наповнення ще одного каналу в телевізійному просторі України сподобався не всім громадянам.

Розвиток історії

Після того, як чимало іменитих українців, у тому числі й представників опозиційних сил, обурилися подібним підходом, у гру вступили й інші ЗМІ. Потроху історія з неоднозначним промо "Ради" стала доступнішою масовому споживачеві, тому питання лише накопичувалися.

Вже надвечір пресслужба телеканалу опублікувала в соцмережах офіційну версію того, що відбувається. І як цікаво — раптово виявилося, що журналісти "Ради" начебто не причетні до створення такого відео.

"Наші співробітники не проводили і не затверджували цей ролик. Це відео не виходитиме в ефірі нашого телеканалу", — запевнили співробітники медіа.

При цьому обличчя деяких медійників підтверджують протилежне, адже їх українці знають саме завдяки роботі на Раді. На це звернув увагу навіть нардеп від ЄС Володимир В’ятрович:

"Всі збіги з реальними ведучими телеканалу "Рада" є випадковими?" — іронічно поцікавився політик у коментарях до публікації каналу.

То що сталося?

В українських ЗМІ почали публікувати інсайди після розмов з безпосередніми учасниками зйомок та журналістами "Ради". Ті стверджують, що зйомка ролика справді проводилася, але галас піднявся після їхнього бунту, коли в мережу злили повноцінну версію відео.

Співробітники телеканалу стверджують, що з ними не погоджували закадровий текст, а вони не збираються винятково "мочити опозицію" або "хвалити Зеленського". Саме невдоволення більшості журналістів і призвело до того, що нехай і безглуздо, але адміністрація каналу вирішила виправдатися за появу ролика.

Цікаві факти

Зазначимо, що, за інформацією директора каналу Вадима Перенчука, загалом оновлення медіа пов’язане з "політичною волею" керівництва країни. Цьому також сприяло виділення значно більшого бюджету (з 60 до 320 млн гривень) на утримання каналу.

При цьому в "Раді" обіцяють, що структура керівництва не зміниться, як і сама форма роботи. При тому, що на телеканалі мають з’явитися нові шоу, їхнє проведення нібито не обмежуватиме спікерів, тож змогу висловитися матимуть представники всіх бажаючих політсил.

Водночас багато ЗМІ вже звернули увагу на те, що одним із персонажів скандального промо-ролика був політтехнолог Володимир Петров. Його ім’я пов’язують із організацією гучного секс-скандалу, в якому фігурувала заступник голови ДБР, котра є дружиною поліцейського Олександра Варченка. Саме цього копа й звинувачували у домаганнях до студентки.

"Чорний" політтехнолог Володимир Петров

"Телеграф", до речі, одним із перших писав, хто з медійних осіб може стати частиною оновленої "Ради". Крім Петрова, також лунала інформація про блогера Сергія Іванового та колишню співробітницю "112 Україна" Наталію Яструбенко (працювала на "112" до покупки каналу Медведчуком — ред.).

При цьому, згідно з інформацією від нардепів, отриманих нашими кореспондентами, без зв’язку із заблокованими телекалами все одно нібито не обійшлося. Існує можливість, що консультує реформаторів телеканалу медіаменеджер Олексій Семенов. Цій людині належить ідея створення медіа "112 Україна", NewsOne, а також "Прямий". Цілком можливо, що кінцевою метою такої зміни "Ради" є бажання влади створити власний медіахолдинг, який би транслював інформацію на всю країну.

Офіційно інформацію щодо передбачуваних співробітників оновленого ЗМІ "Телеграфу" так і не підтвердили в жодній із Рад — ні у Верховній, ні на телеканалі. Втім, як бачимо, окремі факти пройшли "перевірку" завдяки злитому в мережу ролику.