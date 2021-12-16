Порошенко влаштував скандал у прямому ефірі каналу "Рада" (відео)

Нардеп заявив, що гроші на нову студію "Ради" у парламенті були виділені незаконно

У четвер, 16 грудня, народний депутат від ЄС, п’ятий президент Петро Порошенко зірвав прямий ефір телеканалу "Рада", який вівся у стінах українського парламенту. Політик хотів донести глядачам інформацію про нібито "корупційні оборудки", пов’язані з фінансуванням каналу.

Ексклюзивним відео із місця подій поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Журналісти вели свій пробний ефір у новій студії, обладнаній на другому поверсі Верховної Ради, коли до кадру зайшов Петро Порошенко.

Петро Порошенко під час свого звернення до глядачів

"Дуже хотів, щоб усі глядачі телеканалу "Рада" знали, що зараз незаконно витрачаються гроші платників податків, у тому числі й мої, — зазначив політик. — Зараз у нас цих грошей не було у кошторисі Верховної Ради. Ці кошти були витрачені без системи ProZorro".

Також Порошенко додав, що вважає такі дії влади незаконними та корупційними.

Трохи пізніше за словами політика стало відомо і те, що робота нової телевізійної студії каналу "Рада" заважає повноцінній роботі народних депутатів. Як з’ясувалося, журналісти нині ведуть мовлення з того місця, яке раніше було проходом до жіночого туалету в парламенті.

В мережі вже заговорили, що намагання Порошенка влаштувати скандал в прямому ефірі оновленого телеканалу може бути пов’язане із яскравою критикою від журналістів, що прозвучала в ефірі медіа напередодні. Зазначимо, що ведучий заявив, нібито п’ятий президент ніколи не звільняв одіозних політиків, а навпаки — тримав їх ближче до себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, що "Рада" потрапила у неприємну ситуацію після свого оновлення. Обурення багатьох українців викликав рекламний промо-ролик, у якому закадровий голос обіцяв, що журналісти розповідатимуть про владу, допоки "опозиція влаштовує істерики". Зрештою керівництву каналу довелося виправдовуватися.