Порошенко влаштував скандал у прямому ефірі каналу "Рада" (відео)
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Нардеп заявив, що гроші на нову студію "Ради" у парламенті були виділені незаконно
У четвер, 16 грудня, народний депутат від ЄС, п’ятий президент Петро Порошенко зірвав прямий ефір телеканалу "Рада", який вівся у стінах українського парламенту. Політик хотів донести глядачам інформацію про нібито "корупційні оборудки", пов’язані з фінансуванням каналу.
Ексклюзивним відео із місця подій поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Журналісти вели свій пробний ефір у новій студії, обладнаній на другому поверсі Верховної Ради, коли до кадру зайшов Петро Порошенко.
"Дуже хотів, щоб усі глядачі телеканалу "Рада" знали, що зараз незаконно витрачаються гроші платників податків, у тому числі й мої, — зазначив політик. — Зараз у нас цих грошей не було у кошторисі Верховної Ради. Ці кошти були витрачені без системи ProZorro".
Також Порошенко додав, що вважає такі дії влади незаконними та корупційними.
Трохи пізніше за словами політика стало відомо і те, що робота нової телевізійної студії каналу "Рада" заважає повноцінній роботі народних депутатів. Як з’ясувалося, журналісти нині ведуть мовлення з того місця, яке раніше було проходом до жіночого туалету в парламенті.
В мережі вже заговорили, що намагання Порошенка влаштувати скандал в прямому ефірі оновленого телеканалу може бути пов’язане із яскравою критикою від журналістів, що прозвучала в ефірі медіа напередодні. Зазначимо, що ведучий заявив, нібито п’ятий президент ніколи не звільняв одіозних політиків, а навпаки — тримав їх ближче до себе.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, що "Рада" потрапила у неприємну ситуацію після свого оновлення. Обурення багатьох українців викликав рекламний промо-ролик, у якому закадровий голос обіцяв, що журналісти розповідатимуть про владу, допоки "опозиція влаштовує істерики". Зрештою керівництву каналу довелося виправдовуватися.
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