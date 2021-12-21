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Порошенко виїхав із країни перед врученням підозри у держзраді: де він зараз і коли повернеться (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У 2019 році Зеленський казав Порошенкові, що він "його вирок" Новина оновлена 21 грудня 2021, 12:57
У 2019 році Зеленський казав Порошенкові, що він "його вирок"

Петро Порошенко різко відгукнувся про чинного українського президента Володимира Зеленського, в контексті повідомлень про підозру в держзраді.

Колишній український лідер зараз перебуває у Варшаві, він зазначив, що пов’язує події, що відбулися, з падінням рейтингів президента і заявив, що повернеться в Україну в першій половині січня, згідно зі своїм графіком. Також Порошенко розповів, що в Офісі президента хотіли б, щоби він залишився в Європі.

В опублікованому відеозверненні ексглава України також назвав Зеленського "потужним сценаристом відосиків".

Порошенко різко висловився про президента, пригадавши йому провал операції з вагнерівцями та покупку електроенергії у Білорусі. Він також порівняв свої досягнення на посту президента із результатами Зеленського, оцінивши не на користь останнього.

Згідно з відео — у Польщі експрезидент перебуває з питань протидії російській агресії. Йому намагалися вручити повістку на допит у "вугільній справі" ще до від’їзду з України, але ДБР це не вдалося — Порошенко швидко поїхав на авто.

Нагадаємо, про підозру в держзраді стало відомо 20 грудня. Окрім цього йдеться про сприяння терористичним організаціям. Санкція зазначених статей – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього. Експерти вважають, що поки що перспектив немає навіть для домашнього арешту.

Також "Телеграф" повідомляв, що в тексті підозри припущена незвичайна помилка — переплутані роки перебування на посаді Порошенка та Зеленського.

Теги:
#Петро Порошенко #Держзрада #Володимир Зеленський
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