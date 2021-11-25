"Наступну зиму рейтинг Зеленського не переживе": чому "вагнергейт" – бомба сповільненої дії для президента

Журналісти "Телеграфа" розбиралися, як минув тиждень після публікації розслідування Bellingcat

Тиждень тому, 17 листопада 2021 року, було оприлюднено розслідування Bellingcat, присвячене провалу влітку 2020 року спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Після цього у Києві під Офісом президента пройшла акція з вимогою протягом десяти днів, до 1 грудня, звільнити голову ОП Андрія Єрмака. На думку низки політиків та активістів, що базуються на даних розслідування Bellingcat, саме його дії призвели до зриву операції.

"Телеграф" розпитав експертів про диспозицію сторін (ОП та його опоненти) через тиждень після нових даних щодо кейса "вагнергейту".

Зеленський не здасть Єрмака

Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич упевнений, що відставки Єрмака найближчим часом не буде. Він також наголошує, що "вагнергейт" за часом збігся із загостренням відносин оточення Зеленського практично з усіма фінансово-промисловими групами (ФПГ).

"Останній, хто тримався у форматі обмеженого протистояння, був Ахметов. Тепер же бачимо, що його відносини з Офісом президента (ОП) серйозно погіршилися. І як нейтральний залишається хіба що Пінчук. Ми просто бачимо початок війни за медіа, за вплив в українській політиці. На цьому фоні ОП обрав позицію подальшої ескалації з ігноруванням, як вони називають, олігархічних каналів. І на цьому етапі звільнення Єрмака сприйматиметься Зеленським та його найближчим оточенням як політична поразка. Тому цей крок зараз мало можливий", – каже Ігор Тишкевич.

Читайте також: Категорія Україна Кероване судилище: в Офісі президента різко висловилися про запрошення на ефір з "Вагнергейту" Однією з причин запрошення на ефір є ймовірна причетність Офісу президента до зриву плану щодо затримання бойовиків.

Він також зазначає, що у Білорусі український "вагнергейт" пройшов поза зоною уваги основних ЗМІ. Хоча є явні паралелі операції із затримання "вагнерців" українськими спецслужбами, що зірвалася влітку 2020 року, з плануванням та посадкою у травні 2021-го в Мінську літака, на борту якого знаходився творець опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

"Не виключаю, що "вагнергейт" буде використаний білоруською владою в майбутньому. Але поки що ні. Тим більше що в Білорусі є більш актуальні на даний момент питання, які висвітлюють державні ЗМІ. Вони, наприклад, активно грають на темі мігрантів. І на цьому фоні "вагнергейт" в Україні пройшов як десяте за значимістю повідомлення", – пояснює Ігар Тишкевич.

Він також нагадує, що за білоруськими законами, іноземців можна затримати максиму на 72 години. Потім відбувається, зазвичай, зв’язок із консульськими службами. І залежно від запитів силових та інших органів відповідних держав, який затриманий або йде на суд у Білорусі, або видається тим, хто це запросив.

"Затримання "вагнерівців" було 29 липня 2020 року. А вже 30 липня РФ заявила, що це її громадяни. Ну, а Офіс генерального прокурора України лише 3 серпня направив до Генпрокуратури Білорусі запит щодо арешту "вагнерівців", серед яких були й українці". Тобто через 72 години в ОГПУ тільки підготували документи по суті! А сам запит про екстрадицію прийшов лише 11 серпня! Грубо кажучи, в ОГПУ зробили все можливе, щоб прострочити всі можливі граничні терміни оформлення, — пояснює експерт. Ну, або це надзвичайне роздовбайство..."

Банкова обрала провальну тактику

Політолог Володимир Цибулько впевнений, що Офіс президента сам викопав собі яму в історії з "вагнергейтом".

"Втрачено час та ініціатива. Усі наративи Банкової мають оборонний характер. Немічна спроба Арестовича (радник голови Офісу президента України, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович – прим. ред.) видати роботу розвідки як неузгоджену ініціативу наштовхується на протилежні заяви Арестовича майже річної давності. Тепер не важливо, чи була у попа дочка, важлива абсолютно провальна тактика Банкової, яка просто перекреслила будь-яку перспективу цивілізованого завершення цієї історії", – вважає Володимир Цибулько.

На його думку, точкових кадрових рішень як та сама гіпотетична відставка Єрмака – вже мало.

"Заспокоїти вал нападок на Зеленського може, як мінімум, повне переформатування уряду та Офісу президента", – каже політолог.

Лякатимуть, що "Путін нападе"

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прогнозує, що Банкова й надалі намагатиметься заговорити або замовкнути тему "вагнергейту".

"Продовжать показувати, що всі дії проти ОП – на руку Москви. І лякати, що "Путін нападе". Тому нинішній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Military Times заявляє, що Росія готує вторгнення. Тому Арестович та інші блогери мовлять — не час говорити про "зраду", батьківщина в небезпеці. Зеленський, звичайно, не зніме Єрмака. Той буде грати на больових точках президента. Мовляв, найбільший лідер сучасності не може допустити, щоб умовні сто людей, які нібито за вказівкою Порошенка вийшли пікетувати ОП, керували ним і спрямовували його дій. Це шантаж, не ведися! Вони маргінали, вони ніхто... Загалом Єрмака президент не звільнить. І це серйозна помилка. Адже такий хід дозволив би випустити протестну пару", — вважає Віктор Бобиренко.

Читайте також: Категорія Політика Публічна "страта" Зеленського вже почалася: як Україна йшла до "вагнергейту" і що буде далі Політичні експерти переконані, що Офіс президента на чолі із Зеленським отримав серйозний репутаційний удар, який намагатимуться посилити опоненти чинної влади

Навіть якщо після цього буде оголошено акцію безстрокового протесту, навряд чи вона до чогось приведе, вважає він. Тому революційна ситуація поки що не склалася.

"Рейтинг Зеленського через "вагнергейт" трохи просяде, але не критично. Все одно він залишиться в четвірці лідерів поряд з Порошенком, Тимошенко і Бойком. Причому на першій позиції. Поки що. До нового року, гадаю, устаканиться ситуація з тарифами, ясно буде, що сильно вони не злетіли, що енергоресурси підтягнули, що зиму ми якось переживемо. Якщо не буде війни (а її, швидше за все, не буде, тому що те, що відбувається біля кордонів – просто нагнітання з боку Путіна), то на "зелених" очікує якесь послаблення тиску до весни. А ось наступну зиму рейтинг Зеленського, думаю, вже не переживе. Тому через рік буде потужний виток зростання тарифів, розгул інфляції, а також нова порція компромату. Все це сукупно цілком може змити всю Зе-команду", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що має бути проведене нове розслідування щодо "вагнерівців", відштовхуючись від інформації, оприлюдненої Bellingcat.

Своєю чергою, генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чому чинна влада не об’єктивно розслідуватиме зрив спецоперації щодо "вагнерівців".