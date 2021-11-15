Навіщо Лукашенко влаштував кризу з мігрантами: у США зробили заяву про роль України
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Міграційна криза може бути створена для відведення очей
Справжня причина знаходження біженців на білорусько-польському кордоні може бути у питанні війни Росії та України.
Така думка пролунала від держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена у розмові з головою МЗС Польщі Збігневом Рау.
Згідно з повідомленням на сайті Держдепу, Блінкен пообіцяв Європі постійне сприяння американців у питанні нелегальної міграції. При цьому він обурений тим, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко настільки "цинічно експлуатує вразливих мігрантів".
На думку Ентоні Блінкена, зараз у його режиму єдине завдання — створювати маневри, які відволікають увагу.
"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат і спрямовані на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною", — заявив Блінкен польському міністру.
Варто зазначити, що Україна неодноразово згадувалася у розмові чиновників. Крім того, з боку американців прозвучала подяка Польщі — за підтримку територіальної цілісності нашої країни.
Блінкен також висловив сподівання, що військова агресія РФ незабаром матиме серйозні наслідки для країни-агресора, зокрема економічні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що глава українського МЗС також погоджується з тим, що міграційна криза в Білорусі дуже вигідна російському президенту Володимиру Путіну.
До речі, питання біженців актуальне для України дуже сильно, адже в деяких областях через проблеми в РБ можуть оголосити надзвичайний стан.
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