Навіщо Лукашенко влаштував кризу з мігрантами: у США зробили заяву про роль України

Міграційна криза може бути створена для відведення очей

Справжня причина знаходження біженців на білорусько-польському кордоні може бути у питанні війни Росії та України.

Така думка пролунала від держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена у розмові з головою МЗС Польщі Збігневом Рау.

Згідно з повідомленням на сайті Держдепу, Блінкен пообіцяв Європі постійне сприяння американців у питанні нелегальної міграції. При цьому він обурений тим, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко настільки "цинічно експлуатує вразливих мігрантів".

На думку Ентоні Блінкена, зараз у його режиму єдине завдання — створювати маневри, які відволікають увагу.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат і спрямовані на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною", — заявив Блінкен польському міністру.

Варто зазначити, що Україна неодноразово згадувалася у розмові чиновників. Крім того, з боку американців прозвучала подяка Польщі — за підтримку територіальної цілісності нашої країни.

Блінкен також висловив сподівання, що військова агресія РФ незабаром матиме серйозні наслідки для країни-агресора, зокрема економічні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що глава українського МЗС також погоджується з тим, що міграційна криза в Білорусі дуже вигідна російському президенту Володимиру Путіну.

До речі, питання біженців актуальне для України дуже сильно, адже в деяких областях через проблеми в РБ можуть оголосити надзвичайний стан.