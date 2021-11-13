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Частина гібридної війни Путіна: в Україні знайшли винного у кризі на кордоні Білорусі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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На кордоні Польщі вже фіксують перші заморозки Новина оновлена 13 листопада 2021, 12:54
На кордоні Польщі вже фіксують перші заморозки

Мігранти щодня намагаються прорватися до Європи через Польщу.

Міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі штучно спровокована.

Таку думку висловив голова міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він назвав приплив мігрантів до кордонів Євросоюзу елементом гібридної війни та поклав відповідальність за це на президента РФ Володимира Путіна.

Монастирський зазначив, що назва "біженці" не зовсім коректна, оскільки в Сирії та Іраку не відбувається активних військових дій.

Сам Путін свою причетність відкидає та повідомляє, що російські авіаперевізники не возять цих людей. Також він заявив про готовність до переговорів Білорусі та Німеччини щодо міграційного питання.

Нагадаємо, на кордоні Євросоюзу з Білоруссю в районі Польщі зібралися тисячі мігрантів, які час від часу намагаються прорватися крізь кордон держави. Остання спроба прориву була зроблена в ніч проти 13 листопада. Польські прикордонники стверджують, що білоруські військові дали мігрантам сльозогінний газ і засліпили поляків стробоскопами та лазерними променями.

Прорватися намагався гурт із приблизно сотні мігрантів, але в них нічого не вийшло.

Раніше "Телеграф" писав, що нелегалів зафіксували і при спробі пройти до Литви болотами за допомогою стародавніх таємних стежок.

Теги:
#Мігранти #Білорусь #Володимир Путін #Денис Монастирський
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