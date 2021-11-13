Укр

Часть гибридной войны Путина: в Украине нашли виновного в кризисе на границе Беларуси

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На границе Польши уже фиксируют первые заморозки Новость обновлена 13 ноября 2021, 12:54
На границе Польши уже фиксируют первые заморозки

Мигранты ежедневно пытаются прорваться в Европу через Польшу.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси искусственно спровоцирован. 

Такое мнение высказал глава министерства внутренних дел Денис Монастырский. 

Он назвал приток мигрантов к границам Евросоюза элементом гибридной войны и возложил ответственность за это на президента РФ Владимира Путина. 

Монастырский отметил, что название "беженцы" не совсем корректное, поскольку в Сирии и Ираке не происходит активных военных действий. 

Сам Путин свою причастность отвергает и сообщает, что российские авиаперевозчики не возят этих людей. Также он заявил о готовности к переговорам Беларуси и Германии по миграционному вопросу.

Напомним, на границе Евросоюза с Беларусью в районе Польши собрались тысячи мигрантов, которые время от времени пытаются силой прорваться сквозь рубеж государства. Последняя попытка прорыва была предпринята в ночь на 13 ноября. Польские пограничники утверждают, что белорусские военные дали мигрантам слезоточивый газ и слепили поляков стробоскопами и лазерными лучами. 

Прорваться пыталась группа из примерно сотни мигрантов, но у них ничего не вышло. 

Ранее "Телеграф" писал, что нелегалов зафиксировали и при попытке пройти в Литву по болотам с помощью древних тайных троп.

Теги:
#Мигранты #Беларусь #Владимир Путин #Денис Монастырский
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