Часть гибридной войны Путина: в Украине нашли виновного в кризисе на границе Беларуси

Мигранты ежедневно пытаются прорваться в Европу через Польшу.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси искусственно спровоцирован.

Такое мнение высказал глава министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Он назвал приток мигрантов к границам Евросоюза элементом гибридной войны и возложил ответственность за это на президента РФ Владимира Путина.

Монастырский отметил, что название "беженцы" не совсем корректное, поскольку в Сирии и Ираке не происходит активных военных действий.

Сам Путин свою причастность отвергает и сообщает, что российские авиаперевозчики не возят этих людей. Также он заявил о готовности к переговорам Беларуси и Германии по миграционному вопросу.

Напомним, на границе Евросоюза с Беларусью в районе Польши собрались тысячи мигрантов, которые время от времени пытаются силой прорваться сквозь рубеж государства. Последняя попытка прорыва была предпринята в ночь на 13 ноября. Польские пограничники утверждают, что белорусские военные дали мигрантам слезоточивый газ и слепили поляков стробоскопами и лазерными лучами.

Прорваться пыталась группа из примерно сотни мигрантов, но у них ничего не вышло.

Ранее "Телеграф" писал, что нелегалов зафиксировали и при попытке пройти в Литву по болотам с помощью древних тайных троп.