У Литву крізь болота: з’явилося відео таємного проникнення нелегалів до Євросоюзу

На відео стежкою йде не менше десяти людей.

Криза з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі та Євросоюзу продовжує наростати. У мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, близькосхідні біженці пробираються до Литви болотами.

Його опублікував білоруський телеграм-канал Nexta.

За твердженням авторів, литовськими болотами йдуть біженці з Іраку. Вони користуються кулгріндами — кам’яними стежками під водою якими жителі цих місць у давнину йшли від хрестоносців. Зазначимо, що на півдні Литви в болотах є також інші види таємних маршрутів — дерев’яні та земляні.

Місце зйомки не повідомляється, але це може бути територія заповідника Чепкеляй, що межує з Білоруссю. Тут розташований найбільший водно-болотний басейн країни.

Болотиста місцевість на кордоні Литви та Білорусі

Раніше Литва неодноразово заявляла про "атаку мігрантами" з території Білорусі. Яка писав "Телеграф", коли на кордоні з Польщею загострилася ситуація та почали відбуватися прориви кордону до Євросоюзу, Литва посилила свої рубежі та закликала Європу до нових санкцій проти самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.