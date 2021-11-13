Укр

В Литву по болотам: появилось видео тайного проникновения нелегалов в Евросоюз

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Болота занимают более 6% площади Литвы. Новость обновлена 13 ноября 2021, 10:18
Болота занимают более 6% площади Литвы.

На видео по тропе идет не менее десяти человек.

Кризис с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза продолжает нарастать. В сети появилось видео, на котором, как утверждается, ближневосточные беженцы пробираются в Литву по болотам. 

Его опубликовал белорусский Телеграм-канал Nexta. 

По утверждению авторов, по литовским болотам идут беженцы из Ирака. Они пользуются кулгриндами — каменными тропами под водой по которым жители этих мест в давние времена уходили от крестоносцев. Отметим, что на юге Литвы в болотах существуют также другие виды тайных маршрутов — деревянные и земляные. 

Место съемки не сообщается, но это может быть территория заповедника Чепкеляй, который граничит с Беларусью. Здесь расположен самый крупный водно-болотный бассейн страны. 

Болотистая местность на границе Литвы и Беларуси
Болотистая местность на границе Литвы и Беларуси

Ранее Литва не раз заявляла про "атаку мигрантами" с территории Беларуси. Кака писал "Телеграф", когда на границе с Польшей обострилась ситуация и начали происходить прорывы границы в Евросоюз, Литва усилила свои рубежи и призвала Европу к новым санкциям против самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Теги:
#Мигранты #Литва #Болото
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