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В Україні не виключили режиму НС через мігрантів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Мігранти Новина оновлена 14 листопада 2021, 21:10
Мігранти

У РНБО розглянули різні сценарії розвитку подій на кордоні.

У разі зростання напруги на кордоні з Білоруссю, прикордонні області України можуть перейти в режим надзвичайної ситуації.

Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський після наради у Луцьку.

Наразі, каже він, пріоритетним завданням України є зміцнення державного кордону.

"І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету у бюджеті 2022 року", — сказав він.

Він додав, що визначено місця, в яких буде розміщено особовий склад для підтримки підрозділів ДПСУ, Нацгвардії та Нацполіції на північному кордоні України.

Крім того, він повідомив, що було проведено координаційну роботу з силами місцевої самооборони та цивільних формувань, які займаються підтримкою правопорядку.

Монастирський не виключив, що їх буде задіяно задля забезпечення спокою на кордоні. Водночас він заявив, що для цих цілей не залучатимуть військовослужбовців, які несуть службу на Сході та Півдні України.

Крім того, він підкреслив, що в РНБО розглянули різні варіанти можливого розвитку подій на кордоні з Білоруссю, аж до введення в прикордонних областях режиму НС.

Як повідомлялося, нарада за участю представників силових відомств відбулася 14 листопада у Луцьку. За його підсумками, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова реагувати на будь-яке можливе загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, зростання напруги у відносинах між Польщею та Білоруссю відбулося 8 листопада, коли польський кордон спробували штурмувати сотні мігрантів, які підганяють білоруські силовики.

Теги:
#Україна #Мігранти #Білорусь #МВС #Денис Монастирський
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