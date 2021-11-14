В Украине не исключили режим ЧС из-за мигрантов

В СНБО рассмотрели разные сценарии развития событий на границе.

В случае роста напряжения на границе с Беларусью пограничные области Украины могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский после совещания в Луцке.

В настоящее время, говорит он, приоритетным заданием Украины является укрепление государственной границы.

"И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года", — сказал он.

Он добавил, что определены места, в которых будет размещен личный состав для поддержки подразделений ГПСУ, Нацгвардии и Нацполиции на северной границе Украины.

Кроме того он сообщил, что была проведена координационная работа с силами местной самообороны и гражданских формирований, занимающихся поддержкой правопорядка.

Монастырский не исключил, что их будет задействовано для обеспечения спокойствия на границе. Вместе с тем он заявил, что для этих целей не будут привлекать военнослужащих, которые несут службу на Востоке и Юге Украины.

Кроме того он подчеркнул, что в СНБО рассмотрели различные варианты возможного развития событий на границе с Беларусью, вплоть до введения в пограничных областях режима ЧС.

Как сообщалось, совещание с участием представителей силовых ведомств прошло 14 ноября в Луцке. По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова реагировать на любое возможное обострение ситуации на границе с Беларусью.

Напомним, рост напряжения в отношениях между Польшей и Беларусью произошел 8 ноября, когда польскую границу попытались штурмовать сотни мигрантов, подгоняемых белорусскими силовиками.