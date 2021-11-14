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"Діємо на випередження": в Україні готують заходи у відповідь на міграційну кризу, що влаштовується Білоруссю

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Мігранти Новина оновлена 14 листопада 2021, 19:22
Мігранти

В Україні не вірять у те, що мігранти з Білорусі спробують штурмувати кордон, але готуються до такого сценарію.

Україна готує варіанти відповіді на можливу загрозу, яка може походити від ескалації ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба РНБО після наради в неділю.

Зокрема, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов зазначив, що додаткові заходи щодо захисту держкордону були обговорені та вжиті під час засідання 10 листопада.

Він додав, що те, що відбувається на кордоні сусідніх країн, складно назвати "гуманітарною кризою", натомість назвавши ситуацію російською спецоперацією щодо дестабілізації обстановки в країнах ЄС.

За словами Данилова, Україна готова до різних сценаріїв розвитку подій.

"Маємо діяти абсолютно скоординовано, спокійно і виважено, і сповідувати державну позицію", — сказав він.

У СБУ також назвали те, що відбувається, актом гібридної війни, але засумнівалися, що подібний наплив мігрантів може статися на українсько-білоруському кордоні.

Водночас там зазначили, що проводяться активні роботи "на випередження" щодо підготовки заходів у відповідь у разі виникнення такої ситуації.

"Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", — сказав голова спецслужби Іван Баканов.

Зокрема, він зазначив, що СБУ за підтримки поліції та прикордонників створює мобільні групи для роботи в районах поблизу кордону.

Як повідомлялося раніше, про міграційну кризу почали говорити 8 листопада. Тоді в мережі показали, як сотні біженців у супроводі білоруських силовиків було зігнано до кордону Польщі. Тоді ж ними було здійснено перші спроби прорватися на територію Євросоюзу.

13 листопада глава МВС України Денис Монастирський звинуватив у тому, що відбувається, російського президента Володимира Путіна і зазначив, що називати цих людей "біженцями" не зовсім коректно, оскільки в Сирії та Іраку нині не йдуть бойові дії.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з головним редактором забороненого в Білорусі видання "Хартія 97" Наталією Радіною, яка розповіла, що відбувається у Польщі та Білорусі на тлі ескалації напруги.

Теги:
#Україна #Польща #Білорусь
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