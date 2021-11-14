"Действуем на опережение": в Украине готовят ответные меры на устраиваемый Беларусью миграционный кризис

В Украине не верят в то, что мигранты из Беларуси попытаются штурмовать границу, но готовятся к подобному сценарию.

Украина готовит варианты ответа на возможную угрозу, которая может исходить от эскалации ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши.

Об этом информирует пресс-служба СНБО после совещания в воскресенье.

В частности секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что дополнительные меры по защите госграницы были обсуждены и приняты во время заседания 10 ноября.

Он добавил, что происходящее на границе соседних стран сложно назвать "гуманитарным кризисом", вместо этого назвав ситуацию российской спецоперацией по дестабилизации обстановки в странах ЕС.

По словам Данилова, Украина готова к разным сценариям развития событий.

"Должны действовать абсолютно скоординировано, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", — сказал он.

В СБУ тоже назвали происходящее актом гибридной войны, но усомнились, что подобный наплыв мигрантов может произойти на украинско-белорусской границе.

Вместе с тем там отметили, что проводятся активные работы "на упреждение" по подготовке ответных мер в случае возникновения такой ситуации.

"Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", — сказал глава спецслужбы Иван Баканов.

В частности он отметил, что СБУ при поддержке полиции и пограничников создает мобильные группы для работы в районах близ границы.

Как сообщалось ранее, о миграционном кризисе начали говорить 8 ноября. Тогда в сети показали, как сотни беженцев в сопровождении белорусских силовиков были согнаны к границе Польши. Тогда же ними были предприняты первые попытки прорваться на территорию Евросоюза.

13 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский обвинил в происходящем российского президента Владимира Путина и отметил, что называть этих людей "беженцами" не совсем корректно, поскольку в Сирии и Ираке в настоящее время не идут боевые действия.

"Телеграфу" удалось пообщаться с главным редактором запрещенного в Беларуси издания "Хартия 97" Натальей Радиной, которая рассказала, что происходит в Польше и в Беларуси на фоне эскалации напряжения.