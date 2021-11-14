Польша может созвать членов НАТО из-за мигрантов: что происходит на границе (видео)

Все службы польского государства приведены в максимальную готовность.

На границе Польши и Беларуси продолжаются попытки мигрантов с Ближнего Востока проникнуть в Европу. За минувшие сутки зафиксировали 223 попытки пробраться в Польшу. Из них две были силовыми — близ гмины Дубиче Черкевне и городка Колония Клюковиче.

Об этом сообщают польские пограничники.

Противостояние продолжается и сейчас — в воскресенье группа из примерно полусотни мигрантов пыталась прорваться сквозь границу. Они закидали камнями польских правоохранителей. Арестовали 22 иракца. К возможным провокациям готовятся и в районе Кузницы. Правоохранители Польши стянули сюда дополнительные силы.

Польские пограничники сообщают, что с другой стороны рубежа прибыли новые белорусские силовики, что вызвало переполох среди мигрантов. На границе транслируют сообщение, что Польша не будет пропускать мигрантов в Германию.

Из-за продолжающегося уже неделю кризиса с мигрантами Польша обсудила с Латвией и Литвой возможность созыва стран-членов НАТО по этому вопросу (по 4 статье договора). Польский премьер также анонсировал новые санкции для Беларуси.

Ранее "Телеграф" писал, что нелегалов также заметили по пути в Литву через болота.