Укр

Польша может созвать членов НАТО из-за мигрантов: что происходит на границе (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Мигранты за колючей проволокой. Новость обновлена 14 ноября 2021, 14:58
Мигранты за колючей проволокой.

Все службы польского государства приведены в максимальную готовность.

На границе Польши и Беларуси продолжаются попытки мигрантов с Ближнего Востока проникнуть в Европу. За минувшие сутки зафиксировали 223 попытки пробраться в Польшу. Из них две были силовыми — близ гмины Дубиче Черкевне и городка Колония Клюковиче.

Об этом сообщают польские пограничники.

Противостояние продолжается и сейчас — в воскресенье группа из примерно полусотни мигрантов пыталась прорваться сквозь границу. Они закидали камнями польских правоохранителей. Арестовали 22 иракца. К возможным провокациям готовятся и в районе Кузницы. Правоохранители Польши стянули сюда дополнительные силы.

Польские пограничники сообщают, что с другой стороны рубежа прибыли новые белорусские силовики, что вызвало переполох среди мигрантов. На границе транслируют сообщение, что Польша не будет пропускать мигрантов в Германию.

Из-за продолжающегося уже неделю кризиса с мигрантами Польша обсудила с Латвией и Литвой возможность созыва стран-членов НАТО по этому вопросу (по 4 статье договора). Польский премьер также анонсировал новые санкции для Беларуси.

Ранее "Телеграф" писал, что нелегалов также заметили по пути в Литву через болота.

Теги:
#Мигранты #Польша #Граница #Белорусь
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