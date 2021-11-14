Рус

Польща може скликати членів НАТО через мігрантів: що відбувається на кордоні (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
121
Мігранти за колючим дротом. Новина оновлена 14 листопада 2021, 14:58
Мігранти за колючим дротом.

Усі служби польської держави приведені у максимальну готовність.

На кордоні Польщі та Білорусі продовжуються спроби мігрантів із Близького Сходу проникнути до Європи. Минулої доби зафіксували 223 спроби пробратися до Польщі. З них дві були силовими — біля гміни Дубича Черківна та містечка Колонія Клюковича.

Про це повідомляють польські прикордонники.

Протистояння триває й зараз — у неділю група приблизно півсотні мігрантів намагалася прорватися крізь кордон. Вони закидали камінням польських правоохоронців. Заарештували 22 іракця. До можливих провокацій готуються й у районі Кузниці. Правоохоронці Польщі стягнули сюди додаткові сили.

Польські прикордонники повідомляють, що з іншого боку кордону прибули нові білоруські силовики, що спричинило переполох серед мігрантів. На кордоні транслюють повідомлення, що Польща не пропускатиме мігрантів до Німеччини.

Через кризу з мігрантами, яка триває вже тиждень, Польща обговорила з Латвією і Литвою можливість скликання країн-членів НАТО з цього питання (за 4 статтею договору). Польський прем’єр також анонсував нові санкції для Білорусі.

Раніше "Телеграф" писав, що нелегалів також помітили на шляху до Литви через болота.

Теги:
#Мігранти #Польща #Кордон #Білорусь
Десантники Paras під час навчань в Україні
Новини Європи
Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Десантники Paras під час навчань в Україні
Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Цінники на продукти зміняться вже у листопаді
В Україні подорожчають яйця та картопля: коли і на скільки
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської
Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс
Вмирають менше, але госпіталізують частіше: свіжа статистика COVID-19 на 14 листопада