Польща може скликати членів НАТО через мігрантів: що відбувається на кордоні (відео)

Усі служби польської держави приведені у максимальну готовність.

На кордоні Польщі та Білорусі продовжуються спроби мігрантів із Близького Сходу проникнути до Європи. Минулої доби зафіксували 223 спроби пробратися до Польщі. З них дві були силовими — біля гміни Дубича Черківна та містечка Колонія Клюковича.

Про це повідомляють польські прикордонники.

Протистояння триває й зараз — у неділю група приблизно півсотні мігрантів намагалася прорватися крізь кордон. Вони закидали камінням польських правоохоронців. Заарештували 22 іракця. До можливих провокацій готуються й у районі Кузниці. Правоохоронці Польщі стягнули сюди додаткові сили.

Польські прикордонники повідомляють, що з іншого боку кордону прибули нові білоруські силовики, що спричинило переполох серед мігрантів. На кордоні транслюють повідомлення, що Польща не пропускатиме мігрантів до Німеччини.

Через кризу з мігрантами, яка триває вже тиждень, Польща обговорила з Латвією і Литвою можливість скликання країн-членів НАТО з цього питання (за 4 статтею договору). Польський прем’єр також анонсував нові санкції для Білорусі.

Раніше "Телеграф" писав, що нелегалів також помітили на шляху до Литви через болота.