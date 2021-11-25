"Следующую зиму рейтинг Зеленского не переживет": почему "вагнергейт" – бомба замедленного действия для президента

Журналисты "Телеграфа" разбирались, как прошла неделя после публикации расследования Bellingcat

Неделю назад, 17 ноября 2021, было обнародовано расследование Bellingcat, посвященное провалу летом 2020 года спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

После этого в Киеве под Офисом президента прошла акция с требованием в течение десяти дней, до 1 декабря, уволить главу ОП Андрея Ермака. По мнению ряда политиков и активистов, базирующихся на данных расследования Bellingcat, именно его действия привели к срыву операции.

"Телеграф" расспросил экспертов о диспозиции сторон (ОП и его оппоненты) спустя неделю после новых данных по кейсу "вагнергейта".

Зеленский не сдаст Ермака

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич уверен, что отставки Ермака в ближайшее время не будет. Он также подчеркивает, что "вагнергейт" по времени совпал с обострением отношений окружения Зеленского практически со всеми финансово-промышленными группами (ФПГ).

"Последний, кто держался в формате ограниченного противостояния, был Ахметов. Теперь же видим, что его отношения с Офисом президента (ОП) серьезно ухудшились. И в качестве нейтрального остается разве что Пинчук. Мы просто видим начало войны за медиа, за влияние в украинской политике. На этом фоне ОП выбрал позицию дальнейшей эскалации с игнорированием, как они называют, олигархических каналов. И на этом этапе увольнение Ермака будет восприниматься Зеленским и его ближайшим окружением как политическое поражение. Потому этот шаг сейчас мало возможен", – говорит Игар Тышкевич.

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Он также отмечает, что в Беларуси украинский "вагнергейт" прошел вне зоны внимания основных СМИ. Хоть есть явные параллели операции по задержанию "вагнерцов" украинскими спецслужбами, сорвавшейся летом 2020 года, с планированием и посадкой в мае 2021-го в Минске самолета, на борту которого находился создатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

"Не исключаю, что "вагнергейт" будет использован белорусскими властями в будущем. Но пока нет. Тем более что в Беларуси есть более актуальные на данный момент вопросы, которые освещают государственные СМИ. Они, к примеру, активно играют на теме мигрантов. И на этом фоне "вагнергейт" в Украине прошел в качестве десятого по значимости сообщения", – поясняет Игар Тышкевич.

Он также напоминает, что по белорусским законам, иностранцев можно задержать максиму на 72 часа. Потом происходит, как правило, связь с консульскими службами. И в зависимости от запросов силовых и других органов соответствующих государств, задержанный или идет на суд в Беларуси, или выдается тем, кто это запросил.

"Задержание "вагнеровцев" было 29 июля 2020 года. А уже 30 июля РФ заявила, что это ее граждане. Ну, а Офис генерального прокурора Украины лишь 3 августа направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос касательно ареста "вагнеровцев", среди которых были и украинцы. То есть, спустя 72 часа в ОГПУ только подготовили документы по сути! А сам запрос об экстрадиции пришел лишь 11 августа! Грубо говоря, в ОГПУ сделали всё возможное, чтобы просрочить все возможные граничные сроки оформления, – поясняет эксперт. – Ну, или это вопиющее раздолбайство…"

Банковая избрала провальную тактику

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что Офис президента сам выкопал себе яму в истории с "вагнергейтом".

"Потеряно время и инициатива. Все нарративы Банковой носят оборонительный характер. Немощная попытка Арестовича (советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович – прим. ред.) выдать работу разведки как несогласованную с Зеленским инициативу наталкивается на противоположные заявления Арестовича почти годичной давности. Теперь не важно, была ли у попа дочь, важна абсолютно провальная тактика Банковой, которая просто перечеркнула любую перспективу цивилизованного завершения этой истории", – считает Владимир Цыбулько.

По его мнению, точечных кадровых решений как та же гипотетическая отставка Ермака – уже мало.

"Успокоить вал нападок на Зеленского может, как минимум, полное переформатирование правительства и Офиса президента", – говорит политолог.

Будут пугать, что "Путин нападет"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко прогнозирует, что Банковая и далее будет пытаться заболтать или замолчать тему "вагнергейта".

"Продолжат показывать, что все действия против ОП – на руку Москвы. И пугать, что "Путин нападет". Потому нынешний руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявляет что Россия готовит вторжение. Потому Арестович и прочие блогеры, говорящее головы вещают – не время говорить о "зраде", родина в опасности. Зеленский, конечно, не снимет Ермака. Тот будет играть на болевых точках президента. Мол, самый великий лидер современности не может допустить, чтобы условные сто человек, которые якобы по указке Порошенко вышли пикетировать ОП, управляли им и направляли его действий. Это шантаж, не ведись! Они маргиналы, они никто… В общем, Ермака президент не уволит. И это серьезная ошибка. Ведь такой ход позволил бы выпустить протестный пар", – считает Виктор Бобыренко.

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Даже если после этого огласят акцию бессрочного протеста, вряд ли она к чему-то приведет, считает он. Потому революционная ситуация пока не сложилась.

"Рейтинг Зеленского из-за "вагнергейта" чуть просядет, но не критично. Всё равно он останется в четверке лидеров наряду с Порошенко, Тимошенко и Бойко. Причем на первой позиции. Пока. До нового года, думаю, устаканится ситуация с тарифами, ясно будет, что сильно они не взлетели, что энергоресурсы подтянули, что зиму мы как-топ переживем. Если не будет войны (а ее, скорее всего, не будет, потому что происходящее у границ – просто нагнетание со стороны Путина), то "зеленых" ожидает некое ослабление давления до весны. А вот следующую зиму рейтинг Зеленского, думаю, уже не переживет. Потому через год будет мощный виток роста тарифов, разгул инфляции, а также новая порция компромата. Всё это совокупно вполне может смыть всю Зе-команду", – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что должно быть проведено новое расследование по "вагнеровцам", отталкиваясь от информации, обнародованной Bellingcat.

В свою очередь, генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему действующая власть не будет объективно расследовать срыв спецоперации по "вагнеровцам".