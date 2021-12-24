Укр

Порошенко собираются арестовать с залогом в миллиард гривен - СМИ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Петр Порошенко подозревается в госизмене за "угольное дело" Новость обновлена 24 декабря 2021, 15:59
Петр Порошенко подозревается в госизмене за "угольное дело"

Экс-президент находится за границей Украины.

В отношении нардепа Петра Порошенко, о подозрении которого по статье "Госизмена" стало известно несколькими днями ранее, подписано ходатайство об аресте и определена сумма залога в миллиард гривен.

Об этом со ссылкой на близкие к генпрокуратуре источники сообщает "Главком".

По их данным, ходатайство подписал и.о. генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Ирина Венедиктова, которая занимает этот пост, находится в отпуске. Симоненко также подписывал и подозрение для Порошенко. СМИ также сообщают, что Печерский суд согласился задержать Порошенко и доставить его для избрания меры пресечения.

Главе "Европейской солидарности" сообщили про подозрение в госизмене и содействии деятельности терророрганизации. Оно выдвинуто в рамках уголовного расследования поставок угля с оккупированных территорий. По этому же делу проходит и другой нардеп — Виктор Медведчук.

Как ранее сообщал "Телеграф" — Петр Порошенко вернется в Украину в середине января. Об этом он заявил в своем видеообращении. Политик также жестко высказался в адрес президента Владимира Зеленского. Напомним, в тексте подозрения в отношении политика закралась ошибка — перепутан год, когда он созывал СНБО.

В ответ на подозрение Порошенко его соратники подали заявление о госизмене против Зеленского.

Теги:
#Арест #Петр Порошенко #Подозрение #Госизмена
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