Порошенко собираются арестовать с залогом в миллиард гривен - СМИ

Экс-президент находится за границей Украины.

В отношении нардепа Петра Порошенко, о подозрении которого по статье "Госизмена" стало известно несколькими днями ранее, подписано ходатайство об аресте и определена сумма залога в миллиард гривен.

Об этом со ссылкой на близкие к генпрокуратуре источники сообщает "Главком".

По их данным, ходатайство подписал и.о. генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Ирина Венедиктова, которая занимает этот пост, находится в отпуске. Симоненко также подписывал и подозрение для Порошенко. СМИ также сообщают, что Печерский суд согласился задержать Порошенко и доставить его для избрания меры пресечения.

Главе "Европейской солидарности" сообщили про подозрение в госизмене и содействии деятельности терророрганизации. Оно выдвинуто в рамках уголовного расследования поставок угля с оккупированных территорий. По этому же делу проходит и другой нардеп — Виктор Медведчук.

Как ранее сообщал "Телеграф" — Петр Порошенко вернется в Украину в середине января. Об этом он заявил в своем видеообращении. Политик также жестко высказался в адрес президента Владимира Зеленского. Напомним, в тексте подозрения в отношении политика закралась ошибка — перепутан год, когда он созывал СНБО.

В ответ на подозрение Порошенко его соратники подали заявление о госизмене против Зеленского.