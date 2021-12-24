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Порошенка збираються заарештувати із заставою у мільярд гривень — ЗМІ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Петро Порошенко підозрюється у держзраді за "вугільну справу" Новина оновлена 24 грудня 2021, 15:59
Петро Порошенко підозрюється у держзраді за "вугільну справу"

Експрезидент перебуває за кордоном України.

Відносно нардепа Петра Порошенка, про підозру якого за статтею "Держзрада" стало відомо кількома днями раніше, підписано клопотання про арешт та визначено суму застави у мільярд гривень.

Про це з посиланням на близькі до генпрокуратури джерела повідомляє "Главком".

За їхніми даними, клопотання підписав в.о. генпрокурора України Олексій Симоненко. Ірина Венедиктова, яка обіймає цю посаду, перебуває у відпустці. Симоненко також підписував і підозру для Порошенка. ЗМІ також повідомляють, що Печерський суд погодився затримати Порошенка і доставити його для обрання запобіжного заходу.

Главі "Європейської солідарності" повідомили про підозру в держзраді та сприяння діяльності теророрганізації. Вона висунута у межах кримінального розслідування постачання вугілля з окупованих територій. У цій справі проходить і інший нардеп — Віктор Медведчук.

Як раніше повідомляв "Телеграф" — Петро Порошенко повернеться в Україну в середині січня. Про це він заявив у своєму відеозверненні. Політик також різко висловився на адресу президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, у тексті підозри щодо політика закралася помилка — переплутаний рік, коли він скликав РНБО.

У відповідь на підозру Порошенка його соратники подали заяву про держзраду проти Зеленського.

Теги:
#Арешт #Петро Порошенко #Підозра #Держзрада
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