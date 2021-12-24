Порошенка збираються заарештувати із заставою у мільярд гривень — ЗМІ

Експрезидент перебуває за кордоном України.

Відносно нардепа Петра Порошенка, про підозру якого за статтею "Держзрада" стало відомо кількома днями раніше, підписано клопотання про арешт та визначено суму застави у мільярд гривень.

Про це з посиланням на близькі до генпрокуратури джерела повідомляє "Главком".

За їхніми даними, клопотання підписав в.о. генпрокурора України Олексій Симоненко. Ірина Венедиктова, яка обіймає цю посаду, перебуває у відпустці. Симоненко також підписував і підозру для Порошенка. ЗМІ також повідомляють, що Печерський суд погодився затримати Порошенка і доставити його для обрання запобіжного заходу.

Главі "Європейської солідарності" повідомили про підозру в держзраді та сприяння діяльності теророрганізації. Вона висунута у межах кримінального розслідування постачання вугілля з окупованих територій. У цій справі проходить і інший нардеп — Віктор Медведчук.

Як раніше повідомляв "Телеграф" — Петро Порошенко повернеться в Україну в середині січня. Про це він заявив у своєму відеозверненні. Політик також різко висловився на адресу президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, у тексті підозри щодо політика закралася помилка — переплутаний рік, коли він скликав РНБО.

У відповідь на підозру Порошенка його соратники подали заяву про держзраду проти Зеленського.