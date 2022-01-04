Шукає скумбрію по 8? Фото Порошенка у супермаркеті породило хвилю жартів у мережі

За п’ять годин після публікації фото набрало понад 3 тисячі лайків та реакцій.

П’ятий український президент Петро Порошенко, який у 2021 році потрапив до рейтингу ТОП-20 українських політиків, опублікував у соцмережах цікаве фото.

Знімком у супермаркеті, на якому біля колишнього глави держави зафіксовано дитину з кошиком для покупок на голові, він поділився у рамках підбиття підсумків 2021 року у Facebook.

Пост підписаний як "найпам’ятніші моменти".

Знімок у супермаркеті зі спогадів 2021 року

Користувачі соцмережі припустили, як можна інтерпретувати знімок. Вони запитали, чи не бачили там скумбрію по 8 грн, про яку згадувала перша леді Олена Зеленська та припустили, хто може ховатися під кошиком. Одним із популярних варіантів став український президент Володимир Зеленський.

Знайшли користувачі та інші теми для дотепів під фотографією.

За даними знімку, його було зроблено у Швеції на початку жовтня 2021 року Михайлом Палінчаком.

Як раніше писав "Телеграф", колишнього главу держави підозрюють у державній зраді. Перед тим, як стало відомо про це, він виїхав з України і перебуває в Європі. Пред’явлення йому підозри пов’язане з "вугільною справою", якою також проходить і нардеп Віктор Медведчук.