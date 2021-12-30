Скумбрія "по 8" замість хліба і "розповнілий" президент: найкращі меми після обмовки Олени Зеленської (фото)

Українці жартують після слів про скумбрію "по 8 грн за кілограм"

За добу після обмовки першої леді України Олени Зеленської в ефірі шоу "Сніданок з 1+1" про те, що скумбрія нібито коштує по 8 гривень за кілограм, українці продовжують жартувати на цю тему. І хоч дружина президента на своїй сторінці в "Інстаграмі" пояснила, що насправді мала на увазі ціну за 100 грамів риби, мережа спалахнула жартами, приколами та мемами на цю тему.

Зокрема, люди ріпостять фрази на кшталт "Якщо вони не мають хліба, нехай їдять скумбрію по 8 грн", "З такими цінами на скумбрію Мосійчук новорічний стіл порахує десь на двадцятку гривень" та багатьма іншими.

"Гуляє" в мережі і фото президента Володимира Зеленського, який нібито погладшав, "харчується скумбрією по 8 грн".

Ну а меми, хоч і на звичайну, здавалося би, обмовку, веселять людей, які згадують інші казуси політиків. Зокрема, сало "по 50 грн" від нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка.

Нагадаємо, що цієї осені Олена Зеленська була у Львові, проте її приїзд накоїв там чимало галасу. Зокрема, представники поліції прийшли із попередженням про снайпери на дахах будинків.