"Квартальське" минуле і гардеробні скандали: що ми знаємо про Олену Зеленську, під яку в Україні хочуть створити ціле відомство

Перша леді Олена Зеленська незабаром може очолити приватне відомство при Офісі президента

Олена Зеленська, яка до обрання Володимира Зеленського президентом України не була публічною, до Дня Незалежності провела в Києві Саміт перших леді та джентльменів. А незабаром в Україні і зовсім може з’явитися окремий Офіс першої леді. "Телеграф" вирішив нагадати, ніж відома дружина президента України Володимира Зеленського.

Освіта

Олена Володимирівна Зеленська, в дівоцтві Кияшко, народилася 6 лютого 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Закінчила з відзнакою місцевий технічний університет, отримавши спеціальність "архітектор". Але архітектором ніколи не працювала.

Історія знайомства з Зеленським

З Володимиром Зеленським Олена навчалася в паралельних класах місцевої 95-ї гімназії. Однак знайомство відбулося вже в студентські роки. Обидва вчилися в одному університеті, тільки Олена на будівельному факультеті, а Володимир — на юридичному. Уже тоді Олена долучилася до гумористичної діяльності Зеленського, допомагаючи з номерами для КВН. Пара зустрічалася 8 років, а офіційно уклала шлюб в 2003 році. У Зеленських двоє дітей: Кирило (2013 року народження) і Олександра (2004 року народження).

Чим займалася до президентства Зеленського

До того, як Зеленський здобув перемогу на президентських виборах в 2019 році, Олена працювала сценаристом студії "Квартал-95". Працювала над такими проектами, як "Вечірній квартал", "Розсміши коміка", "Вечірній Київ", "Жіночий квартал". На публіці особливо не світилася.

Діяльність першої леді

У ролі першої леді почала брати участь в зарубіжних візитах президента. Займається реформою харчування в українських школах, створенням аудіогідів українською мовою в музеях різних країн. Ратує за безбар’єрність в нашому соціумі і гендерна рівність. У 2021 році за ініціативою Зеленської, вперше організований Саміт перших леді та джентльменів. Туди з’їхалися дружини голів Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Ріки, Бразилії та Євроради.

В планах

Нещодавно стало відомо, що президент планує створити в Україні спеціальне відомство — Офіс першої леді, на базі існуючого ОП Андрія Єрмака. За словами Зеленського, так перша леді зможе реалізувати всі ініціативи та допомогти українцям. Запевняє, що гроші з держбюджету на окреме відомство для його дружини брати не будуть.

Вплив Зеленської на чоловіка

Олена Зеленська, як стало відомо "Телеграфу" з оточення президентської пари, найбільше має вплив на гаранта. Перша леді неохоче підтримувала рішення чоловіка податися в президенти, а зараз, за інформацією видання, одна з небагатьох, хто виступає проти другого терміну Зеленського. Втім, до її думки президент прислухається, остаточного рішення поки немає.

Факапи

Разом з чоловіком Зеленська двічі потрапляла під критику за образи до Дня вишиванки. То українці засумнівалися, що одяг на першій леді можна вважати справжньою вишиванкою, то їх звинуватили в схожості наряду з російським народним костюмом.

Тоді як в Омані перша леді нарвалася на хвилю хейту через нібито пляжні шльопанці, в яких прийшла в Національний музей.

Олена Зеленська в Національному музеї Оману. Фото: facebook.com/nationalmuseumoman

Незважаючи на публічність першої леді, одна з газет Туреччини переплутала Олену з Вірою Брежнєвою, яка разом із Зеленським знялася у фільмі "Вісім кращих побачень", і використовувала в статті фото співачки, а не дружини українського президента.

Стиль

Гардероб першої леді відрізняється елегантністю і відповідає діловому стилю.

Зустріч Зеленських з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Найчастіше Зеленська віддає перевагу одягу українських дизайнерів. Серед них Артем Климчук, Катерина Сільченко, Олена Рева, Юлія Богдан, Іван Фролов.