"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид

Новости культуры:Первая леди Украины Елена Зеленская реализовала проект, который будет способствовать популяризации украинского языка в мире.

В венской художественной галерее Альбертина появился аудиогид на украинском языке. О его запуске в одном из крупнейших музеев Австрии сообщили на сайте президента. Также в материале подробно рассказали о новой инициативе жены Владимира Зеленского.

Такой проект Елена Зеленская ввела ради популяризации украинского языка в мире. Теперь туристы из Украины и украинцы, которые живут в Австрии, смогут на родном языке услышать историю создания и интересные подробности о шедеврах мирового классического модерна из музейных экспозиций "От Моне до Пикассо".

Отмечается, что экскурсия по парадным залам дворца, который был построен в стиле классицизма и воспроизводит культуру эпохи Габсбургов, также будет звучать на украинском языке.

На конец августа в галерее запланирована выставка произведений из частной коллекции французского модерна Ханлозера. Во время нее также можно будет использовать украиноязычный аудиогид и на родном языке послушать информацию о представленных работах Ван Гога, Сезанна, Годлера.

Елена Зеленская рассказала, что основной идеей этого проекта является распространение украинского языка в разных странах.

Этот проект не только об удобстве и доступности. Его цель – продвигать Украину и украинский язык в мире. Я хочу, чтобы, заходя в меню выбора языка аудиогида, люди со всех уголков планеты видели среди опций украинский, – отметила первая леди.

В начале реализации проекта Елена Зеленская и посольство Украины обратились к самым популярным мировым музеям. Руководство галереи Альбертина отозвалось первым. Работа над переводом и звукозаписью длилась четыре месяца.

Альбертину посещает много украинцев, и, конечно, они хотят лучше понять и больше узнать о произведениях искусства, представленных в нашем музее. И мы очень счастливы, что нам удалось добавить к нашей системе аудиогид на украинском, – прокомментировал генеральный директор музея Альбертина, профессор Клаус Альбрехт Шредер.

Кроме аудиогида для галереи Альбертина готовится еще несколько переводов. В частности, на финальной стадии находится звукозапись экскурсии на украинском языке для Латвийского национального художественного музея. Также продолжаются переговоры с другими всемирно известными музеями.