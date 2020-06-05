"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид

В венской художественной галерее Альбертина появился аудиогид на украинском языке. О его запуске в одном из крупнейших музеев Австрии сообщили на сайте президента. Также в материале подробно рассказали о новой инициативе жены Владимира Зеленского.
Такой проект Елена Зеленская ввела ради популяризации украинского языка в мире. Теперь туристы из Украины и украинцы, которые живут в Австрии, смогут на родном языке услышать историю создания и интересные подробности о шедеврах мирового классического модерна из музейных экспозиций "От Моне до Пикассо".
Отмечается, что экскурсия по парадным залам дворца, который был построен в стиле классицизма и воспроизводит культуру эпохи Габсбургов, также будет звучать на украинском языке.
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Найвідоміша художня галерея Австрії – Альбертіна «заговорила» українською мовою! І – без зайвої скромності – українська дуже личить Моне, Ренуару, Матіссу, Мунку, Пікассо, Модільяні, Шагалу ⠀ Україномовний аудіогід в Альбертіні – перший результат клопіткої, практично ювелірної роботи, яка тривала кілька місяців. Тож період карантину ми з Альбертіною провели з користю, і музей знову відкрив свої двері, вже вивчивши для себе нову, дев’яту мову! ⠀ Після зняття карантинних обмежень українські туристи матимуть змогу почути рідною мовою історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій «Від Моне до Пікассо», а також прослухати екскурсію парадними залами одного з найпрекрасніших палаців Європи. А українці, які живуть в Австрії, таку змогу мають вже зараз. ⠀ Але проект з аудіогідами українською – це не тільки про комфортний для розуміння переклад інформації. Ні, це передусім – про повагу до себе, самовизначення та поширення української мови у світі. Я хочу, щоб, заходячи в меню вибору мови аудіогіда, люди з усього світу бачили серед опцій українську. А українці могли пишатися тим, що найвідоміші світові пам’ятки «говорять» їхньою рідною мовою. ⠀ Дякую всім, хто підтримав мою ініціативу, і окремо – Посольству України в Австрії за допомогу! ⠀ Це наш перший аудіогід, але, сподіваюся, перший із багатьох. На старті проекту разом з посольствами України по всьому світу ми звернулися до найбільших музеїв та пам’яток архітектури, і багато з них уже відгукнулися на ідею створення українських аудіогідів. Наразі закінчуємо звукозапис екскурсії українською для Латвійського національного художнього музею, готуємо ще декілька перекладів і паралельно продовжуємо перемовини. ⠀ Далі буде ⠀ Photo: Harald Eisenberger
На конец августа в галерее запланирована выставка произведений из частной коллекции французского модерна Ханлозера. Во время нее также можно будет использовать украиноязычный аудиогид и на родном языке послушать информацию о представленных работах Ван Гога, Сезанна, Годлера.
Елена Зеленская рассказала, что основной идеей этого проекта является распространение украинского языка в разных странах.
Этот проект не только об удобстве и доступности. Его цель – продвигать Украину и украинский язык в мире. Я хочу, чтобы, заходя в меню выбора языка аудиогида, люди со всех уголков планеты видели среди опций украинский, – отметила первая леди.
В начале реализации проекта Елена Зеленская и посольство Украины обратились к самым популярным мировым музеям. Руководство галереи Альбертина отозвалось первым. Работа над переводом и звукозаписью длилась четыре месяца.
Альбертину посещает много украинцев, и, конечно, они хотят лучше понять и больше узнать о произведениях искусства, представленных в нашем музее. И мы очень счастливы, что нам удалось добавить к нашей системе аудиогид на украинском, – прокомментировал генеральный директор музея Альбертина, профессор Клаус Альбрехт Шредер.
Кроме аудиогида для галереи Альбертина готовится еще несколько переводов. В частности, на финальной стадии находится звукозапись экскурсии на украинском языке для Латвийского национального художественного музея. Также продолжаются переговоры с другими всемирно известными музеями.