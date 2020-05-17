Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе

Новости шоу бизнеса:По мнению Елены Зеленской, людям всегда нужно быть гибкими и не забывать постоянно учиться.

Первая леди Украины Елена Зеленская в откровенном интервью журналу Elle рассказала о трех ключевых навыках в современном мире.

"Первое - сильно важно понимать себя и то, чего ты хочешь на самом деле. Второе - быть гибкой. Выживает не самый сильный или самый умный, а тот, кто лучше всех умеет приспосабливаться к изменениям. Изменения - это новые возможности. И третье - всегда учиться. Всему. Постоянно. Это точно никогда не будет лишним", - заявила супруга Владимира Зеленского.

Также 42-летняя Зеленская очень бережно относится к старым вещам, которые перешли к ней от родственников. Жена главы государства воспринимает их почти как семейные реликвии.

Елена откровенно рассказала о символических вещах, которые передают по наследству.

"Когда мне было около 12 лет, бабушка подарила первые наручные часики. Они были маленькие и совсем не новые, но страшно мне нравились! Это был мой первый "взрослый" аксессуар", - отметила первая леди.