Первая леди Украины снова поучаствовала в благотворительной акции

Новости шоу бизнеса:Жена президента Украины Елена Зеленская отдала на благотворительность особое платье.

Первая леди Елена Зеленская в очередной раз присоединилась к благотворительной инициативе. На этот раз знаменитая украинка решила поддержать социальный проект #звичкаусвідомлювати, передав его авторам особенное платье из своего гардероба.

Об этом Елена Зеленская рассказала на инстаграм-странице. В посте первая леди призвала всех украинцев заботиться об окружающей среде. Первая леди на собственном примере показала, что это легко сделать: она передала дизайнерское платье для поддержки социальной инициативы.

Таким образом Елена Зеленская не стала одной из модниц, которые необдуманно обновляют свой гардероб, засоряя планету одеждой, которая могла бы еще послужить кому-то.

"Ответственное потребление – жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание", – отметила она.

Елена Зеленская решила отдать на благотворительность особое платье. Белоснежное одеяние от украинского дизайнера Дафны Мэй она надевала на первый прием зарубежной делегации. Тогда Елена Зеленская дебютировала в статусе первой леди и присутствовала на официальной встрече с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху.

Это не первый раз, когда Елена Зеленская отдает на благотворительность свое дизайнерское платье. В конце ноября 2019 года первая леди Украины выставила на аукцион желтое платье от Ивана Фролова, в котором она побывала на интронации императора Японии. Все деньги от продажи знакового наряда знаменитая украинка передала в фонд "Таблеточки", который помогает тяжелобольным детям.