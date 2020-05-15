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Первая леди Украины снова поучаствовала в благотворительной акции

Первая леди Украины снова поучаствовала в благотворительной акции
14:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Жена президента Украины Елена Зеленская отдала на благотворительность особое платье.

Первая леди Елена Зеленская в очередной раз присоединилась к благотворительной инициативе. На этот раз знаменитая украинка решила поддержать социальный проект #звичкаусвідомлювати, передав его авторам особенное платье из своего гардероба.

Об этом Елена Зеленская рассказала на инстаграм-странице. В посте первая леди призвала всех украинцев заботиться об окружающей среде. Первая леди на собственном примере показала, что это легко сделать: она передала дизайнерское платье для поддержки социальной инициативы.

Таким образом Елена Зеленская не стала одной из модниц, которые необдуманно обновляют свой гардероб, засоряя планету одеждой, которая могла бы еще послужить кому-то.

 
 
 
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Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість. ⠀ Тому з радістю долучаюся до соціальної ініціативи #звичкаусвідомлювати. Сукня від української дизайнерки Дафни Мей стає моїм внеском у проект. Ця сукня для мене – особлива та пов'язана з приємними спогадами. Саме в ній я вперше як дружина Президента вітала в Києві іноземну гостю – дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу.

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

"Ответственное потребление – жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание", – отметила она.

Елена Зеленская решила отдать на благотворительность особое платье. Белоснежное одеяние от украинского дизайнера Дафны Мэй она надевала на первый прием зарубежной делегации. Тогда Елена Зеленская дебютировала в статусе первой леди и присутствовала на официальной встрече с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху.

 
 
 
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Вперше як дружина Президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину Прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньягу. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе. Вчора пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого. Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру та не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця. Завжди пам’ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, – наше спільне завдання. Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це – наша спільна історія. Ми з пані Сарою домовились обов’язково продовжити обговорення цього проекту.

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Первая леди Украины отказалась от натурального меха

Это не первый раз, когда Елена Зеленская отдает на благотворительность свое дизайнерское платье. В конце ноября 2019 года первая леди Украины выставила на аукцион желтое платье от Ивана Фролова, в котором она побывала на интронации императора Японии. Все деньги от продажи знакового наряда знаменитая украинка передала в фонд "Таблеточки", который помогает тяжелобольным детям.

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Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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