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Первая леди Украины отказалась от натурального меха

Первая леди Украины отказалась от натурального меха
19:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Елена Зеленская поддерживает мировые тренды для будущего нашей планеты.

Стиль первой леди Украины неизменно вызывает шквал обсуждения мирового фэшн-сообщества. Ее безупречные выходы демонстрируют изысканный вкус. Однако супруга президента не только разбирается в моде, но и собственным гардеробом выступает в поддержку экоактивистов и представителей движения за сохранение жизни животных.

Всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных, UAnimals на официальной странице в инстаграме опубликовало сообщение, в котором заверило, что среди вещей Елены Зеленской нет изделий из натурального меха. Основатель организации Александр Тодорчук отметил, что информацию распространили достоверные источники.

"Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов", – написал активист.

 
 
 
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Перша леді відмовилася від хутра! Про це на власній сторінці у фейсбуці повідомив засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук (@sashatodorchuk ): “Одразу з кількох достовірних джерел отримав інформацію про те, що Олена Зеленська принципово не носить натуральне хутро. Джерелам цілком довіряю. Це просто чудова новина! Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії Україні. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів.” Ми ж продовжуємо свою справу! За чотири роки UAnimals вдалося домовитися про відмову від натурального хутра з Andre Tan, Bevza, Navro та ще кількома десятками дизайнерів Ukrainian Fashion Week. Ми отримали згоду не продавати хутро від Кураж (Базар), Oh my look та Гешефт. Ставте +, якщо також не носите натуральне хутро.

Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

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Стоит отметить, что за четыре года деятельности UAnimals отечественные бренды постепенно отошли от использования натурального меха в своих коллекциях. Среди домов мод, которые выступили за сохранение жизни животных – Andre Tan, Bevza, Navro и дизайнеры Ukrainian Fashion Week.

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Все по теме:

Экология, Мех, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Отказ от меха, UAnimals.
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