Первая леди Украины отказалась от натурального меха

Новости шоу бизнеса:Елена Зеленская поддерживает мировые тренды для будущего нашей планеты.

Стиль первой леди Украины неизменно вызывает шквал обсуждения мирового фэшн-сообщества. Ее безупречные выходы демонстрируют изысканный вкус. Однако супруга президента не только разбирается в моде, но и собственным гардеробом выступает в поддержку экоактивистов и представителей движения за сохранение жизни животных.

Всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных, UAnimals на официальной странице в инстаграме опубликовало сообщение, в котором заверило, что среди вещей Елены Зеленской нет изделий из натурального меха. Основатель организации Александр Тодорчук отметил, что информацию распространили достоверные источники.

"Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов", – написал активист.

Стоит отметить, что за четыре года деятельности UAnimals отечественные бренды постепенно отошли от использования натурального меха в своих коллекциях. Среди домов мод, которые выступили за сохранение жизни животных – Andre Tan, Bevza, Navro и дизайнеры Ukrainian Fashion Week.