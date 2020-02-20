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Четверг, 20.02.2020
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Стильно и довольно необычно: Елена Зеленская сделала непривычную для себя прическу

Стильно и довольно необычно: Елена Зеленская сделала непривычную для себя прическу
17:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Первая леди Украины Елена Зеленская показала фото с международного форума, на котором появилась с достаточно необычной прической.

Елена Зеленская обычно предстает перед камерами с волнистыми волосами. Однако для нового выхода первая леди Украины решила поэкспериментировать со своим образом, сделав с одной стороны две косички. Такая прическа выглядела стильно и довольно необычно, что отметили пользователи сети.

В таком образе первая леди Украины приняла участие в международном форуме "Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия". Во время своего выступления влиятельная украинка отметила, что в Украине начала действовать национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию. Елена Зеленская отметила, что каждый человек, который страдает от жестокости дома, должен запомнить номер и обращаться за помощью. Специалисты смогут предоставить не только психологическую или правовую поддержку, но и спасти жертв домашнего насилия.

Четыре цифры, призванные спасти жизнь... 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины, – рассказала Елена Зеленская.

 
 
 
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1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя. ⠀ Хочу, щоб кожен з нас запам'ятав цей номер. Як 101, 102 чи 103. ⠀ 1547 – номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству. ⠀ За цим номером кожен, хто потерпає від домашнього насильства, може отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. ⠀ Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України. ⠀ Від насильства не застрахований ніхто. Воно може трапитися будь-коли і з будь-ким. Тому просто занотуйте. 1547

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Елена Зеленская встретилась с главой Детского фонда ООН в Украине

Кроме этого, первая леди Украины отметила, что от насилия не застрахован никто, поэтому полезно записать номер горячей линии.

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Прическа, Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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