Стильно и довольно необычно: Елена Зеленская сделала непривычную для себя прическу

Новости шоу бизнеса:Первая леди Украины Елена Зеленская показала фото с международного форума, на котором появилась с достаточно необычной прической.

Елена Зеленская обычно предстает перед камерами с волнистыми волосами. Однако для нового выхода первая леди Украины решила поэкспериментировать со своим образом, сделав с одной стороны две косички. Такая прическа выглядела стильно и довольно необычно, что отметили пользователи сети.

В таком образе первая леди Украины приняла участие в международном форуме "Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия". Во время своего выступления влиятельная украинка отметила, что в Украине начала действовать национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию. Елена Зеленская отметила, что каждый человек, который страдает от жестокости дома, должен запомнить номер и обращаться за помощью. Специалисты смогут предоставить не только психологическую или правовую поддержку, но и спасти жертв домашнего насилия.

Четыре цифры, призванные спасти жизнь... 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины, – рассказала Елена Зеленская.

Кроме этого, первая леди Украины отметила, что от насилия не застрахован никто, поэтому полезно записать номер горячей линии.