Стильно и довольно необычно: Елена Зеленская сделала непривычную для себя прическу

Елена Зеленская обычно предстает перед камерами с волнистыми волосами. Однако для нового выхода первая леди Украины решила поэкспериментировать со своим образом, сделав с одной стороны две косички. Такая прическа выглядела стильно и довольно необычно, что отметили пользователи сети.
В таком образе первая леди Украины приняла участие в международном форуме "Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия". Во время своего выступления влиятельная украинка отметила, что в Украине начала действовать национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию. Елена Зеленская отметила, что каждый человек, который страдает от жестокости дома, должен запомнить номер и обращаться за помощью. Специалисты смогут предоставить не только психологическую или правовую поддержку, но и спасти жертв домашнего насилия.
Четыре цифры, призванные спасти жизнь... 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины, – рассказала Елена Зеленская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя. ⠀ Хочу, щоб кожен з нас запам'ятав цей номер. Як 101, 102 чи 103. ⠀ 1547 – номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству. ⠀ За цим номером кожен, хто потерпає від домашнього насильства, може отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. ⠀ Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України. ⠀ Від насильства не застрахований ніхто. Воно може трапитися будь-коли і з будь-ким. Тому просто занотуйте. 1547
Кроме этого, первая леди Украины отметила, что от насилия не застрахован никто, поэтому полезно записать номер горячей линии.