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Елена Зеленская встретилась с главой Детского фонда ООН в Украине

Елена Зеленская встретилась с главой Детского фонда ООН в Украине
19:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Елена Зеленская и председатель ЮНИСЕФ в Украине обсудили сотрудничество, направленное на улучшение жизни детей.

Супруга президента Елена Зеленская и председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер провели рабочую встречу, во время которой представители Детского фонда ООН поделились своим многолетним опытом работы, направленной на улучшение условий жизни детей.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники встречи также договорились о расширении сотрудничества в Украине и обсудили дальнейшие шаги по внедрению здорового питания в школах.

Представительство ЮНИСЕФ в Украине уже приобщилось к разработке Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды. Специалисты организации также задействованы в определение критериев и формирования опросника, по которому проводится комиссионное обследование образовательных заведений.

"ЮНИСЕФ имеет огромную экспертизу и широкие возможности привлекать лучший мировой опыт для реализации подобных программ. Поэтому взаимодействие с организацией, которая выступает в защиту прав детей по всему миру, является закономерным шагом", - отметила Зеленская.

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Отмечается, что представители ЮНИСЕФ поделились опытом других стран в реформировании системы школьного питания, представили воплощенные проекты и рассказали о разработке программ, основанных на анализе данных.

"В воплощении такой масштабной программы главное - синергия. Партнерство и совместная адвокация, а также привлечение широкого круга партнеров является предпосылкой для быстрых и качественных изменений", - отметила Сильвандер.

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В числе согласованных дальнейших совместных шагов - участие ЮНИСЕФ в анализе данных, полученных во время продолжающегося комиссионного обследования школ. "Кроме того, эксперты организации на постоянной основе будут привлечены в рабочую группу, которая готовит практические инструкции для реализации Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды. Также в планах в ближайшее время формализовать партнерство и подписать меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

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Дети, ООН, ЮНИСЕФ, Елена Зеленская, Лотта Сильвандер.
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