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Непроверенные заправки: В Украине обнародовали количество нелегальных станций продажи горючего

Непроверенные заправки: В Украине обнародовали количество нелегальных станций продажи горючего
16:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине раскрыли более 700 нелегальных станций по продаже горючего.

В Украине за 2019 год было обнаружено более 700 нелегальных точек торговли горючим, 507 из которых уже демонтированы. Общая стоимость изъятого топлива составила 150,7 млн гривен.

Об этом сообщает отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

"В ходе отработки было обнаружено 708 точек нелегальной торговли топливом, изъято 7,6 тыс тонн топлива стоимостью 150,7 млн гривен. Кроме того, изъято оборудование на 134,4 млн грн, демонтировано 507 объектов, работу еще 201 нелегального объекта приостановлено и будет демонтировано ", - говорится в отчете. 

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Также отмечается, что правонарушителям начислено 105,3 млн грн финансовых санкций. 

"В свою очередь масштабное противодействие теневому рынке позволило легальным трейдерам снизить цены в сетях в среднем по стране на 2,18 грн/л на бензин А-95 и на 1,98 грн/л на дизельное топливо (с 1 декабря 2019 года до 28 января 2020 года)", - отмечается в отчете.

Кроме того, в отчете Минфина говорится, что за 2019 года выдано 11,2 тысяч лицензий на осуществление операций с топливом, в том числе на производство горючего - 31, хранения - 1,5 тыс., оптовая торговля топливом, при отсутствии мест оптовой торговли - 1,9 тыс., оптовая торговля топливом, при наличии мест оптовой торговли - 0,4 тыс. и розничная торговля горючим - 7,3 тыс. лицензий.

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Украина, Бензин, Заправки, Нелегал.
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