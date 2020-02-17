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В Гренаду безвиз: В Украине заявили о новом плане

В Гренаду безвиз: В Украине заявили о новом плане
15:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Кабмине заявили о плане по внедрению безвиза с Гренадой.

Кабинет Министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима.

Об этом сообщает отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима", — говорится в программе.

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В правительстве также сообщили о плане относительно вступления в силу "безвизовых" соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенным в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.

В Кабмине подчеркнули, что в отчетный период был уже реализован ряд шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, путешествующих другими странами, в частности путем заключения соответствующих двусторонних соглашений, увеличения срока безвизового пребывания, а также внедрение других действенных механизмов улучшения условий получения въездных виз. 

Так, в 2019 году вступили в силу 2 международные договоры Украины в визовой сфере: Содружество Доминики и Северная Македония (отмена визовых требований для дипломатических и служебных паспортов).

Появился отчет о деятельности Кабмина за 2019 год

Кроме того, было заключено 6 международных соглашений в сфере упрощения режима поездок граждан (Колумбия, Эквадор, Маршалловы острова, Монголия (обновленное соглашение), Аргентина (увеличение срока безвизового пребывания), Шри-Ланка (отмена визовых требований для дипломатических и служебных паспортов).

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Украина, Европа, Виза, Кабмин, Визы, Безвиз.
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