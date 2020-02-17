100 млрд: В Кабмине отчитались о доходах в госбюджет за 2019

Новости Бизнеса:В Украине госбюджет за 2019 год пополнился доходом в 100 млрд гривен.

Государственный бюджет Украины в 2019 году получил почти 100 млрд грн доходов.

Об этом информирует отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

Так, согласно отчету Министерства финансов Украины, по 2019 доходы государственного бюджета составили 998,3 млрд гривен. Отмечается, что выполнение показателя произошло на 99,1%.

Как сообщалось ранее, по данным Минфина, общий дефицит государственного бюджета в 2019 году, по оперативным данным, был меньше планового и составил 72,4 млрд грн, что по оценке составляет около 1,8% ВВП.