Появился отчет о деятельности Кабмина за 2019 год

Новости Украины:Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год.

Кабинет министров на правительственном портале опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году.

Как сказано во вступлении к отчету, программа деятельности Кабинета министров была утверждена Верховной Радой 4 октября 2019 года

"Программа определила четкие цели, основные ориентиры и направления работы правительственной команды, направленные на решение конкретных проблем граждан и создание условий для обеспечения позитивных сдвигов в повседневной жизни украинцев. Правительство только в начале этого пути и по многим направлениям только закладывает основу для дальнейших изменений, однако и за этот короткий период работы удалось достичь ряда весомых результатов, которые уже сейчас способны существенно улучшить жизнь наших граждан", - сказано в тексте отчета.

С полным отчетом о деятельности Кабмина можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, в пятницу, 21 февраля, Верховная Рада планирует заслушать отчет о работе правительства.

Напомним, 12 февраля Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности. "Он будет представлен в парламент на этой неделе. Обсудили серьезно итоги пятимесячной работы... Вместе с отчетом мы планируем говорить о будущем", - отмечал глава правительства Алексей Гончарук.

Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.