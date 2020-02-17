"Зараженный" лайнер возле берегов Японии: эвакуация украинцев пока не планируется

Новости Украины:Украина пока не планирует эвакуацию граждан Diamond Princess.

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (Уханя - ред.). Возможно, в дальнейшем будем работать над эвакуацией остальных граждан "- сказал он

Напомним, самолет с эвакуированными из Китайской Народной республики из-за распространения нового коронавируса украинцами должен прибыть в Украину 20 февраля.

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя.