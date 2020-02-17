Самолет спасения: В Четверг прибудет лайнер с украинцами из Китая

Новости Украины:Самолет с эвакуированными украинцами из Китая прилетит в Украину в четверг.

Самолет с эвакуированными из Китайской Народной республики из-за распространения нового коронавируса украинцами должен прибыть в Украину 20 февраля.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Украина готовится к приему эвакуированных граждан из карантинной зоны города Ухань, провинция Хубэй. Самолет улетает за украинцами во вторник и прибытие мы ожидаем в четверг на территории Украины", - сказал Ляшко.

По его словам, сегодня на правительственном оперативном штабе был утвержден алгоритм приема, сопровождения и поселения эвакуированных из Китая украинцев.