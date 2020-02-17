Эвакуация украинцев из Уханя: на борт не допустят людей с симптомами коронавируса

Новости Украины:Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя.

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя, сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Он отметил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, в Украине его возвращения ожидают в четверг.

Эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранных граждан будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации в Украине.

"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал Ляшко.

По словам замминистра, определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко.

При этом он отметил, что информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине.

Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.

Ранее сообщалось, что в Китае начнут продавать лекарства от коронавируса. Их будут и продавать, и испытывать, поскольку достаточной уверенности в их эффективности нет - слишком малый период испытаний.