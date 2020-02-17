Коронавирус в Китае: число погибших достигло 1770

Новости мира:В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.

Об этом 17 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по данным на полночь, из более чем 70 тысяч зараженных новым коронавирусом в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии − 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявили 57 случаев заражения (один человек скончался), в Макао − десять инфицированных, на Тайване − 20 человек (один из них скончался).

Днем ранее официально сообщалось о 1665 умерших и 60,5 тысячи заболевших.

Напомним, в Китае людям, которые умышленно распространяют новый коронавирус COVID-19, грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, а также более 10 лет заключения либо смертная казнь, – если последствия будут серьезными.

Как сообщалось, правительство Украины планирует эвакуировать украинцев из Китая на следующей неделе. В частности, для изоляции эвакуированных из Китая украинцев готовится 4 объекта.

В свою очередь, Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.