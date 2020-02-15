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Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя пройдет уже во вторник

Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя пройдет уже во вторник
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УП

Новости Украины:Алексей Гончарук: Эвакуация граждан Украины из Китая запланирована на вторник

Граждане Украины, которые изъявят желание, будут эвакуированы из города Ухань в Китае на следующей неделе.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Укринформ.

"Эвакуация запланирована на 18-е число. Очень тревожное отношение есть не только в Китае, но и в Украине. Правительство точно на следующей неделе эвакуирует тех граждан, кто захочет прибыть в Украину... Сейчас в Украине имеются средства, чтобы диагностировать такие случаи. Наши инфекционисты понимают, каким образом ставить диагноз", - сказал глава Кабмина.

Он добавил, что к эвакуированным будут применены меры, чтобы "обеспечить гарантию нераспространения вируса".

"У нас есть понимание, какие меры нужно принять, чтобы гарантировать нераспространение. У нас сейчас есть 3-4 объекта, которые готовятся, чтобы принять людей. Определим наиболее безопасный", - отметил Гончарук.

По его словам, оснований для введения карантина сейчас нет.

"Почему мы так долго готовимся? В мире существует разная информация, как распространяется вирус, какие меры нужно предпринять. Появились научные публикации, которые говорят, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше. Эти люди, которых мы поместим в определенное пространство, будут вынуждены некоторое время находиться в изоляции. Если у кого будет выявлена болезнь, начнется карантин", - рассказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что в Украине не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

"Мы делаем все, чтобы этих случаев не было зафиксировано", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, по последним данным, общее количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом, составляет 64 435 в 27 странах мира. 1383 человека умерли.

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Китай, Самолет, Ухань, Коронавирус, Алексей Гончарук.
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