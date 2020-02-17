В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса

Новости Украины:В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.

Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине.

"По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 775 - летальные. Выздоровели уже 11 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано", - сообщает Минздрав в своем Twitter в понедельник.

Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.

Ранее сообщалось, что в Китае начнут продавать лекарства от коронавируса. Их будут и продавать, и испытывать, поскольку достаточной уверенности в их эффективности нет - слишком малый период испытаний.