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Понедельник, 17.02.2020
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В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса

В Минздраве отчитались о распространении нового коронавируса
14:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19.

Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине.

"По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 775 - летальные. Выздоровели уже 11 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано", - сообщает Минздрав в своем Twitter в понедельник.

Собственное производство: В Украине появились новые тест-системы для выявления коронавируса

Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.

Ранее сообщалось, что в Китае начнут продавать лекарства от коронавируса. Их будут и продавать, и испытывать, поскольку достаточной уверенности в их эффективности нет - слишком малый период испытаний.

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Китай, Минздрав, Карантин, Ухань, Хубэй, Коронавирус, МИД Китая, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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