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Собственное производство: В Украине появились новые тест-системы для выявления коронавируса

Собственное производство: В Украине появились новые тест-системы для выявления коронавируса
12:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине разработали и протестировали новые тест-системы собственного производства для выявления коронавируса.

В Украине разработали и испытали тест-системы собственного производства для выявления нового смертельного коронавируса из Китая – этих систем хватит на 500 человек.

Об этом заявил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.

"На данный момент (тест-системы – ред.) уже готовы… У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек, нашей разработки", - сообщили медики. 

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Он также заверил, что тесты "прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода". 

По словам научного директора, сейчас системы находятся в лаборатории, которая готова предоставить разработку заинтересованным сторонам. На вопрос о том, поступали ли предложения от таковых, Коляда ответил, что "они знают о такой возможности, но пока, видимо, необходимости не возникло".

"Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, и, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать… Стоимость тест-систем - 5 тыс. грн на 50 человек. Это где-то в 4-5 раз дешевле, чем немецкие", - рассказал он.

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По словам собеседника, если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, МИД, Пострадавшие, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Тест-системы.
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