В Китае запретили выходить из домов

Новости мира:На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб.

Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает разрастаться в Китае. Власти Китая прибегают к радикальным средствам и максимально ограничивают движение в провинции Хубэй, сообщает South China Morning Post.

Центральная китайская провинция Хубэй усилила свои ограничения относительно борьбы с коронавирусной эпидемией в выходные дни. Около 200 тысяч сельских общин с 24 миллионами людей находятся закрыты по домам до дальнейшего уведомления администрации. В провинции запретили собрание людей, в том числе вынесли запрет на маджонг, традиционную китайскую игру.

Движение транспорта также запрещено, кроме машин скорой помощи, полицейских фургонов и других служебных транспортных средств.

Такой приказ китайское правительство издало после того, количество погибших от вспышки коронавирусо перешло рубеж в 1 700 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае начнут продавать лекарства от коронавируса. Их будут и продавать, и испытывать, поскольку достаточной уверенности в их эффективности нет - слишком малый период испытаний.