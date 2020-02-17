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В Китае запретили выходить из домов

В Китае запретили выходить из домов
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб.

Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает разрастаться в Китае. Власти Китая прибегают к радикальным средствам и максимально ограничивают движение в провинции Хубэй, сообщает South China Morning Post.

Центральная китайская провинция Хубэй усилила свои ограничения относительно борьбы с коронавирусной эпидемией в выходные дни. Около 200 тысяч сельских общин с 24 миллионами людей находятся закрыты по домам до дальнейшего уведомления администрации. В провинции запретили собрание людей, в том числе вынесли запрет на маджонг, традиционную китайскую игру.

Движение транспорта также запрещено, кроме машин скорой помощи, полицейских фургонов и других служебных транспортных средств.

МИД Китая: Мы близки к победе над коронавирусом

Такой приказ китайское правительство издало после того, количество погибших от вспышки коронавирусо перешло рубеж в 1 700 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае начнут продавать лекарства от коронавируса. Их будут и продавать, и испытывать, поскольку достаточной уверенности в их эффективности нет - слишком малый период испытаний.

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Китай, Минздрав, Карантин, Ухань, Хубэй, Коронавирус, МИД Китая, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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